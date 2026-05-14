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    狂燒逾14小時！台中社宅工地大火 地下支撐柱變形、車道崩塌

    2026/05/14 09:24 記者許國楨／台中報導
    消防人員徹夜待命，持續注水進行殘火處理。（民眾提供）

    消防人員徹夜待命，持續注水進行殘火處理。（民眾提供）

    台中市北屯區興建中社會住宅「新平好室」，13日上午驚傳重大工地火警，大量濃黑煙直竄天際，市區民眾紛紛表示聞到明顯焦臭味，由於火勢發生在地下樓層，搶救困難，直至昨深夜近12點才撲滅，但消防人員仍不敢大意徹夜待命，預防高溫殘火復燃。

    這起火警發生於13日上午9時30分，地點位於北屯區敦平一街與敦平街口，起火處為國家住都中心興建中的社會住宅「新平好室」工地，消防局獲報立即派遣第八大隊及轄區水湳分隊等13個單位，出動各式消防車30輛、消防人員81名前往搶救。

    消防人員於9時36分抵達現場時，發現工地已施工至地下一樓，火煙是從地下二樓大量竄出，濃煙不斷往上翻湧，場面相當驚人，經全力灌救後，火勢於上午10時06分獲得控制，但因地下空間悶燒嚴重，直到13日深夜11時37分才撲滅，延燒超過14小時，所幸無人員受傷或受困。

    經初步調查，起火燃燒物為地下二樓天花板塑膠模板，火勢高溫造成地下二樓支撐柱嚴重變形甚至傾倒，連通往地下二樓的車道也發生坍塌，導致消防人員無法深入核心區域部署水線搶救，加上監造人員評估現場已有結構安全疑慮，為避免二次災害，消防單位不敢貿然入內，只能在外圍持續監控火勢。

    這場大火狂燒超過14小時，消防人員徹夜待命到今天上午，持續以正壓排煙、持續注水方式進行殘火處理，燃燒面積約達2000平方公尺，詳細起火原因將由火調人員進一步調查釐清。

    消防人員直到今天上午仍持續監控。（民眾提供）

    消防人員直到今天上午仍持續監控。（民眾提供）

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