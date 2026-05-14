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    首頁 > 社會

    孩子眼神讓他醒悟！酒駕累犯欠31萬決心戒酒 暖老闆幫付費

    2026/05/14 09:19 記者陳冠備／彰化報導
    行政執行署彰化分署發現，一名經常酒駕的男子，積欠交通罰鍰超過31萬元，後來透過「行政執行」與「醫療協助」，讓男子分期繳款，並接受接受酒癮治療。（記者陳冠備攝）

    行政執行署彰化分署發現，一名經常酒駕的男子，積欠交通罰鍰超過31萬元，後來透過「行政執行」與「醫療協助」，讓男子分期繳款，並接受接受酒癮治療。（記者陳冠備攝）

    法務部行政執行署彰化分署近日執行交通專案時，發現一名長期受酒癮所苦的男子，過去因多次酒後騎車，還曾因此遭法院判刑，積欠健保費與交通罰鍰超過31萬元。直到孩子上了小學，看到他擔心的眼神，便感到自責，便下定決心戒酒，主動接受酒癮治療，其工廠老闆得知，表示願意幫忙負擔部分費用，盼他能重新找回正常生活。

    男子坦言，自己多年來幾乎每天都要喝一瓶啤酒才能入睡，若沒喝酒便難以入睡，也因此多次酒後騎車。但自從孩子上了小學，他開始感受到為人父的責任，「不想讓孩子覺得爸爸是個酒鬼」。

    男子表示，從事鐵工工作的他，收入並不穩定，但當老闆得知他有意接受酒癮治療時，不但沒有責怪，還主動表示願意協助分擔部分治療費用，讓他十分感動，也更堅定戒酒決心。

    彰化分署表示，執行同仁發現他的困境後，沒有催繳欠款，而是主動提供酒癮戒治的轉介資訊，男子當場請求協助，並承諾從今年5月起，每月主動繳納5000元逐步清償欠款。他語氣堅定地說，「以前總覺得喝一點沒關係，現在只想把日子過回來」。

    彰化分署指出，酒駕不只是違法，更可能造成無法挽回的悲劇，因此近年在執行交通罰鍰案件時，也同步結合酒癮戒治與醫療轉介資源，希望透過「行政執行」與「醫療協助」並行方式，降低酒駕再犯風險。藉此讓一個家庭重新回到正軌，也讓道路少一分危險。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    行政執行署彰化分署近年在執行交通罰鍰案件時，也同步結合酒癮戒治與醫療轉介資源，降低酒駕再犯風險。（彰化分署提供）

    行政執行署彰化分署近年在執行交通罰鍰案件時，也同步結合酒癮戒治與醫療轉介資源，降低酒駕再犯風險。（彰化分署提供）

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