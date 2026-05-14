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    首頁 > 社會

    屏東6旬男殺妻自戕 法院考量家屬煎熬不行國民法官參審

    2026/05/14 08:56 記者李立法／屏東報導
    屏東市去年7月發生薛姓男子殺妻自戕案。（資料照）

    屏東市去年7月發生薛姓男子殺妻自戕案。（資料照）

    屏東市薛姓男子去年7月涉嫌殺妻自戕案，薛男獲救後被依殺人罪起訴，以國民法官參與審判程序繁複冗長、恐加劇親人身心衝擊等理由，向法院聲請不行國民法官參與審判，屏東地院徵詢檢方及死者家屬意見後同意請求，改由職業法官依通常程序審理量刑，可抗告。

    屏東市62歲薛姓男子去年7月間在家與58歲的陸姓妻子發生爭吵，竟涉嫌持刀殺害妻子，薛男行凶後持刀自戕，經送醫治療已無大礙；警方發現薛男疑精神狀況不穩定，經常懷疑有人要害妻子、想騙妻子的錢，他叫妻子不要出門，夫妻因此爭吵，釀成悲劇。檢方偵辦後依殺人罪起訴薛男，將交由國民法官法庭審理。

    羈押中的薛男日前以國民法官參與審判程序繁複冗長，恐加劇親人身心衝擊等理由，向法院聲請不行國民法官參與審判。

    屏東地院認為薛男已認罪，被害人子女及親屬均表示希望該案不行國民法官參與審判程序，檢察官也充分尊重家屬意願，因行國民法官參與審判程序反覆呈現具刺激性證據資料，可能造成家屬心理衝擊或加重心理創傷，若改行通常程序審理，訴訟當事人的權益、程序利益等節，仍能透過專業法官審理而獲得保障，故裁定不行國民法官參與審判為適當。

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