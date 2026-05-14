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    首頁 > 社會

    輔大圖書館內女學生水壺被加不明液體！校方：已陪同報警

    2026/05/14 08:57 記者黃政嘉／新北報導
    輔仁大學傳有女學生在圖書館讀書時，水壺疑遭陌生男子加入不明液體，校安中心人員第一時間並陪同學生至派出所報案，同步進行校安、性平通報，提供學生諮商輔導。（圖取自「天主教輔仁大學 Fu Jen Catholic University」臉書）

    輔仁大學傳有女學生在圖書館讀書時，水壺疑遭陌生男子加入不明液體，校安中心人員第一時間並陪同學生至派出所報案，同步進行校安、性平通報，提供學生諮商輔導。（圖取自「天主教輔仁大學 Fu Jen Catholic University」臉書）

    輔仁大學6日傳出有女學生在圖書館讀書時，水壺疑遭陌生男子加入不明液體，校方回應，校安中心人員第一時間陪同學生至派出所報案，同步進行校安、性平通報，並提供學生諮商輔導及相關支持資源，因校外人士進入圖書館須實名登記，後續配合警方提供資料以及監視器供鎖定對象。

    輔仁大學表示，5月6日經圖書館通報，學生水壺疑似遭不明人士投放不明液體，校安中心人員立即趕赴現場並陪同學生至派出所報案製作筆錄，同步進行校安、性平通報，並提供學生諮商輔導及相關支持資源。

    校方說明，校外人士進入圖書館，須提供附照片證件實名登記，後續配合警方提供資料以及監視器供鎖定對象。性平調查規定，若加害人為校外人士，將依《性騷擾防治法》向警察機關申訴。

    校方提醒，開放校園，如遇緊急事件可立即聯絡校安中心的軍訓室值勤教官協處，24小時專線為02-29052885，或0905-298-885。

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