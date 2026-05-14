聖宜診所稱拍攝經同意 消保官打臉：條款若有疑義應有利消費者解釋

台北市知名的聖宜醫美診所，被指在醫療診間暗藏針孔攝影機，拍下女性消費者私密處除毛畫面。（圖取自聖宜醫美診所官網）

愛爾麗診所爆出針孔煙霧偵測器偷拍風波後，全台醫美診所遭外界檢視，其中聖宜診所也被控未事先告知，疑似偷拍消費者私密處除毛畫面。聖宜診所則發聲明，並公布顧客簽署的同意書，強調拍攝皆經患者同意。台北市法務局主任消保官林傳健表示，定型化契約不得違反誠信原則或對消費者顯失公平，若條款有疑義，應作有利消費者的解釋；若因字體、印刷等因素難以辨識，該條款也不構成契約內容，以保障消費者權益。

台北地檢署13日傳喚集團執行長李宜展到案說明，複訊後依妨害性隱私等罪嫌，諭令李男300萬元交保，站前館黃姓女店長則以50萬元交保。

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聖宜診所日前於臉書粉專貼出委託律師的聲明函，並曝光過去都會給顧客簽署的同意書，「聖宜醫美集團所有療程之同意書均有載明：『為保障治療完整性及雙方之權益，本人同意診所於療程中全程錄音、錄影，並同意診所將前揭錄音、錄影作為療程後續追蹤之用，診所應徵得本人同意後，始得將前揭錄音、錄影作為其他用途……』。」

其委任律師接受媒體訪問時還說，聖宜診所開大門走大路，正大光明，進行療程前給所有病患簽署同意書，告知他們在療程中會有錄音錄影，是經過病患同意下正大光明的拍。

不過其說法消費者卻不買單，有消費者說：「有夠噁心，你們人員賣課程時候也沒有逐條說明，這種涉及隱私的事情你們就用這麼小的字說明。」其聲明反而備受砲轟。

律師王至德表示，若同意條款只隱藏在一篇密密麻麻文件裡的一小段文字中，可能很多消費者根本不會注意到，同意的內容卻是「可能會讓自己的私密部位被錄影」這麼重要的事，不知道法官會有什麼看法。

台北市主任消保官林傳健指出，依消保法及其施行細則規定，定型化契約條款不得違反誠信原則，且不得對消費者顯失公平；定型化契約條款如有疑義時，應為有利於消費者的解釋；定型化契約條款因字體、印刷或其他情事，致難以注意其存在或辨識者，該條款不構成契約的內容，以保障消費者權益；不過本案定型化契約條款是否符合上開規定，仍應由法院依個案具體情形而為認定。

林傳健強調，拍攝或錄影身體隱私部位屬個資法所規範個人資料的蒐集行為，依現行實務見解，非公務機關縱欲主張其蒐集或處理個人資料取得消費者同意，上開「同意」，指當事人業經蒐集者告知該法所定「應告知事項」後，所為允許意思表示，且基於契約關係蒐集個人資料，原則上亦僅能於契約事務特定目的必要範圍內為之，並非毫無限制。

林傳健提醒，鑑於個資法為消保法的特別法而應優先適用，關於患者於定型化契約上的簽名是否已符合個人資料蒐集相關規定，建議可洽詢個人資料保護委員會籌備處協助釋疑。

聖宜診所曝光給顧客簽署的同意書內容。（圖翻攝自聖宜診所臉書粉專）

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