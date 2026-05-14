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    彰化縣警局2線4星科長大風吹 他接任「縣警局化妝師」

    2026/05/14 08:35 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局公關科長一職，將由鐘振邦（左1）接任。（資料照）

    彰化縣警局公關科長一職，將由鐘振邦（左1）接任。（資料照）

    彰化縣警局多名2線4星科長大調動，其中最重要的「化妝師」公關科長一職將由後勤科長鐘振邦接任；鐘振邦低調表示，年底選戰將屆，會把自己的工作做好；至於原公關科長張安進僅接任不到半年即將異動，頗令警界與政壇震驚，至於其新職不外乎是後勤科長或保防科長一職。

    依彰化縣警局規劃，除鐘振邦將接任公關科長之外，新任後勤科長與保防科長，預料公關科長張安進與警務參李信義都是可能人選，至於保防科長林神改則調任警務參。

    警界對於鐘振邦將接任公關科長一事，一般認為其歷任偵查隊長、副分局長，資歷完備，專業能力、內外勤職務歷練、工作績效優異，其行事作風穩健，備受同僚、所屬敬重；由於公關科長一職是警察局長的重要幕僚之一，也是警察局的「化妝師」，因此都盛讚鐘振邦是不可多得的人選。相信他對於公關這塊領域可以駕輕就熟，不過年底選戰將屆，對他而言也是上任後重要工作項目之一。

    除了2線4星科長級的調動，2線3星的保安隊副隊長與交通隊副隊長兩個職缺，也已懸缺多時，前任局長遲遲未補，由現任局長陳世煌來接手，預料將由2線2星的組長或偵查隊長來升任，如此一來又將「牽一髮動全身」，一般預料還將有一波數十人的大調動。

    原公關科長張安進將在保防科或後勤科長中2擇1。（資料照）

    原公關科長張安進將在保防科或後勤科長中2擇1。（資料照）

    彰化縣警局2線4星科長大風吹，其中公關科長由鐘振邦接任。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局2線4星科長大風吹，其中公關科長由鐘振邦接任。（記者湯世名攝）

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