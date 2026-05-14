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    首頁 > 社會

    竹北戶籍員受妹之託查同事個資 事後翻臉慘遭出賣檢舉

    2026/05/14 07:17 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹北戶政女戶籍員受妹之託查同事個資，事後慘遭妹出賣檢舉犯行。（情境照）

    竹北戶政女戶籍員受妹之託查同事個資，事後慘遭妹出賣檢舉犯行。（情境照）

    新竹縣竹北市戶政事務所約僱戶籍員李女受妹妹委託，於108年間利用職務上機會非法調查妹妹同事的個資，查閱對方全戶戶籍謄本，事後姊妹因故反目成仇，妹妹竟檢舉李女犯行，新竹地院依個資法將李女判刑，而檢舉親姐的妹妹則另由檢察官偵辦。

    法官調查，李女於108年間任職於新竹縣竹北市戶政事務所約僱戶籍員，負責辦理戶籍登記、戶籍文件核發等事項，108年5月受其胞妹（所涉犯違反個人資料保護法罪嫌部分，另由檢察官偵辦）委託查詢公司同事的個資。

    李女竟在竹北市戶政事務所內操作公務電腦，進入內政部戶政資訊系統後，在「戶籍簿冊索引查詢」畫面查詢對方戶籍謄本（現戶全戶）。

    事後姊妹因發生紛爭，妹妹憤而向相關機關檢舉姊姊李女未依規定查詢他人個資行為，經法務部廉政署循線查獲。

    法官審酌李女與被害人素不相識，僅因受妹妹委託，即利用其公務員職務上機會而為本案犯行，造成被害人權益受有損害，最後依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪判刑5月。

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