遭冒名開戶淪洗錢共犯 法官逆轉判無罪：銀行缺失不能轉嫁民眾

黃男為籌癌末父醫藥費，交憑證辦貸遭冒名洗錢。一審判四月，二審認銀行審核缺失不應轉嫁，逆轉改判無罪。（記者王捷攝）

黃男為籌癌末父醫藥費，交出自然人憑證辦貸款，遭冒名開戶淪洗錢共犯。一審判4個月、罰金1萬。高等法院台南分院認為，銀行看到開戶姓名與自然人憑證不同也核准，缺失不該轉嫁民眾，認定黃男無故意，逆轉改判無罪。

2024年間，多名被害人遭詐團誘騙投資，共損失49萬多，警方追查到一個華南銀行帳戶，該帳戶為黃男提供憑證申辦，台南地院一審認為，黃男有貸款經驗，應知借貸無須交付憑證卻輕率交出，具備幫助洗錢的不確定故意，判處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元。

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黃男上訴強調，因父親癌末急著借醫藥費，誤信網路貸款才落入陷阱，他指出詐團向銀行線上開戶時，刻意使用他的舊名，並填寫假電話與地址規避查驗，直到名下帳戶遭凍結，去銀行查詢才驚覺被冒名，隨即向警方報案，他自始至終都被蒙在鼓裡，絕無幫助詐欺意圖。

台南高分院法官認為，開戶留存電話與地址皆非黃男所有，自然人憑證並無收付款功能，雖修法後開放線上開戶，但與大眾認知「開戶需本人臨櫃查核」的社會常情大不相同。黃男辯稱不知交出憑證會被拿去辦帳戶，符合一般社會常理。

另外，銀行未察覺憑證與開戶名字不同的異常，也未主動聯繫確認，便貿然審核通過帳戶，金融機構的審查缺失，不能轉嫁給遭矇騙的民眾承擔，因無積極證據證明黃男預見犯罪發生，基於無罪推定原則，依法撤銷一審判決，改判無罪。

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