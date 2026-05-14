彰化冒牌牙醫主打低價！繳回120萬、支付公庫50萬換緩刑

張姓男子在彰化當冒牌牙醫兩年多，不法所得120萬元。彰化地院審理，依違反非法執行醫療業務罪，判處6月、緩刑3年，須繳回120萬元犯罪所得，另須向公庫支付50萬元。示意圖（資料照）

彰化張姓男子未取得我國牙醫師資格，卻在彰化執業長達兩年多，並主打低價，一顆瓷牙只要4000元，未料東窗事發被逮。面對審理，他大打悲情牌，辯稱在中國是合法牙醫，因為陪失智父親才返台，並自白認罪，繳回120萬元不法所得。彰化地院審理，依違反《醫師法》第28條非法執行醫療業務罪，判處6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，並須向公庫支付50萬元。

判決書指出，張男自2023年3、4月起至2025年5月1日間，在彰化縣一處場所替民眾進行假牙製作、咬模、試模、印模及安裝等牙科醫療行為，收費相當低廉，其中調整假牙每次200至300元、單顆瓷牙4000元、活動假牙一床1萬2000元。

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案經彰化縣衛生局會同警方搜索，當場查扣診療器材、帳冊、藥品及大量牙科材料，並查出張男兩年多來不法獲利約120萬元。

張男坦承犯行，但辯稱自己在中國具有牙醫師資格，也曾在當地開設診所，因近年返台照顧罹患失智症的父親，才會在台替民眾看診。他還提出捐贈收據及感謝狀，希望法官從輕量刑。

不過法官查出，張男早在1998年間，就曾因非法執行醫療業務遭判刑並獲緩刑，如今相隔20多年再犯相同案件，顯見未記取教訓。法官認為，無照從事牙科醫療行為，恐危害民眾生命健康，也破壞醫療專業制度。

但考量張男坦承犯行，且主動繳回全部120萬元犯罪所得，犯後態度尚可，因此判刑6月、得易科罰金，給予緩刑3年，另須支付公庫50萬元，並接受3場法治教育課程。

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