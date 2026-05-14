聖宜診所遭控偷拍案　北檢諭令負責人300萬元交保

醫美診所疑藏針孔事件延燒，有民眾報案稱在聖宜診所就診遭偷拍，北市檢警展開調查。北檢13日傳喚診所負責人李宜展到案說明，檢察官訊後依妨害性隱私等罪嫌，諭令李男300萬元交保。

台北市政府警察局中正第一分局8日晚間8時許受理報案，民眾稱日前到聖宜診所進行診療時遭錄影，擔心診所涉嫌妨害性隱私及湮滅證據。

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中正一分局與台北市刑事警察大隊科偵隊9日組成專案小組，搜索聖宜診所，透過紅外線反針孔偵測器全面偵測，進行檢視，並執行同意搜索及證據保全。警方於診間等處發現公開設置的攝影機，鏡頭有朝病床側，經同時勘驗診所內其他地點，初步清查未發現針孔攝影機或被拆除等異常跡象。

警方另通知李宜展接受調查，李男9日在律師陪同下到警局說明，警詢後請回。警方11日報請台北地檢署指揮偵辦，北檢分他字案由婦幼專組檢察官偵辦，案由為妨害性隱私、妨害秘密等罪，當天即指揮大安警分局搜索聖宜診所台北忠孝館，保全證據。13日再傳喚李男到案說明，訊後深夜諭令300萬元交保。

聖宜醫美集團9日發布聲明指出，為避免未來可能發生的醫糾、保障診所與消費者權益，遵循個人資料保護法與衛生福利部相關規定，在進行療程前均取得每一名消費者明確的書面同意，方在療程進行期間進行錄音錄影；而保存期間是療程結束後1個月。

聲明表示，近日因愛爾麗集團的偷拍案件，讓部分消費者惴惴不安，而請求聖宜醫美集團刪除療程進行期間的錄音錄影，聖宜醫美集團謹依個資法相關規定刪除全部的錄音錄影，惟保留影像後台紀錄，供執法單位查驗，以符法制。（編輯：陳正健）1150514

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