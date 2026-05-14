聖宜診所捲偷拍風波 執行長李宜展涉「妨害性隱私」300萬交保

台北市中正區的知名「聖宜診所」內部畫面。（記者劉詠韻翻攝）

繼愛爾麗醫美診所遭爆在煙霧偵測器內暗藏針孔攝影機後，全台多家醫美診所陸續捲入偷拍爭議。位於台北市中正區的知名「聖宜診所」也被指控未事先告知，即疑似暗中錄下消費者私密處除毛畫面。台北地檢署日前指揮警方蒐證後，13日傳喚集團執行長李宜展到案說明，複訊後依妨害性隱私等罪嫌，諭令李男300萬元交保，站前館黃姓女店長則以50萬元交保。

站前館女店長50萬元交保

據受害消費者指控，她自2023年起在聖宜診所北市站前店接受私密除毛療程，近期因醫美診所針孔爭議延燒，向院方詢問後，獲員工回應「確實有裝設監視器」，但強調僅會拍攝到醫師頭部，令她感到不滿，認為隱私權遭侵害。

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警方後續前往調查，發現各診室並未查獲針孔式攝影機，但確實設有公開式監視錄影設備，初步排除涉有針孔偷拍情事，但診間設置監視器是否涉及違法仍待釐清，並將相關人員帶回製作筆錄後，依法函送偵辦。

北檢12日再度指揮警方搜索，查扣電腦主機等證物，並通知聖宜診所執行長李宜展及黃姓女店長到案說明，訊後依妨害性隱私等罪嫌，分別諭令李男以300萬元交保，黃女則以50萬元交保。

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