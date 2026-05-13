中榮名醫讓「廠商代刀」 自己狂聊天：便當都是肉快吐了

台中榮總神經醫學中心主任楊孟寅（左）、鄭文郁（右）讓廠商代刀。（資料照；本報合成）

台中榮總今年1月爆出神經醫學中心主任楊孟寅、鄭文郁讓廠商「代刀」，台中地檢署勘驗多段檢舉影片，證實陳姓、林姓等醫材商代刀，神經外科名醫鄭文郁甚至站在一旁，未刷手、未穿無菌衣，看著綽號「小老鼠」的陳姓醫材商操作器械，自己卻和一旁的人大聊「昨天訂的那個都是肉，我吃到都快吐了」。

中檢查出，2023年3月到2025年10月間，楊孟寅、鄭文郁分別有7次、6次由不具醫師資格的醫材廠商或業務替13名患者執行部分手術，兩人卻在「手術負責醫生」一欄簽名。

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中檢起訴指出，兩人請廠商代刀時，未刷手、未穿無菌衣，頻有主刀醫師不在場、直接離開手術室，獨留廠商在患者旁執行手術，甚至出現醫師在旁閒聊笑鬧等情形。檢方勘驗檢舉影片發現，其中一次手術，綽號「小老鼠」的陳姓醫材商以器械夾取病患軟組織，身為「手術負責醫生」的鄭文郁卻未刷手、未穿著無菌衣，站在一旁背對病患與他人大聊「昨天訂的那個都是肉……，為了他們我訂的全部都是肉，我吃到都快吐了」。

檢察官直言，若術中出現大出血、過敏休克等突發併發症，無法即時指揮調度採取醫療應變，且一旦發生醫療糾紛，病患難以釐清究竟是醫師失誤還是供應商操作不當，增加求償難度，是對「醫師執照證明專業能力」此一社會公信力的根本背叛。

檢察官說，希波克拉底誓言（Hippocratic Oath）核心精神在於將病患福祉放在首位，但是楊、鄭兩人以自身醫術尚須精進為由，使不具有醫師資格、未經醫師完整訓練的醫材廠商或業務人員代為執行醫療核心行為，希波克拉底誓言對於兩位醫師而言或許已經不是信仰，而是他們躲避追緝、推諉卸責的完美劇本，建請法院從重量刑。

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