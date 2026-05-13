北市跨局處稽查 愛爾麗大安針孔線路遭剪斷、光澤三民疑拆攝影機

台北市衛生局今（13）日下午由副市長林奕華帶隊，連同警察局、消防局、社會局、勞動局，前往醫美診所、瘦身美容業持續進行跨局處聯合稽查。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（13）日下午由副市長林奕華帶隊，連同警察局、消防局、社會局、勞動局，前往醫美診所、瘦身美容業持續進行跨局處聯合稽查。現場由警察局透過無線訊號偵測設備、鏡頭搜索器，對醫療機構進行反針孔調查。衛生局表示，截至目前，查獲愛爾麗大安店有裝設針孔攝影機，但線路已遭剪斷﹔另愛爾麗南京店、站前店，以及光澤診所台北三民店有疑似攝影機拆除痕跡，光澤醫美診所台北忠孝店業者稱諮詢室、雷射室攝影機已經拆除，現場無拆除痕跡。

消防局重點查核火警自動警報設備，及住宅用火災警報器是否有疑似針孔攝影設備情形；勞動局檢查過程中，要求事業單位確實遵守相關法令規定，另提供宣導文宣，加強職場性平意識與防治觀念；社會局稽查業者之性騷擾防治措施，輔導業者善盡場所主人防治責任。市府除持續稽查外，也將相關發現與檢警同步、積極配合司法調查。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，為即時回應民眾心理支持需求，自今晚10時起，啟動24小時心理支持服務；民眾如有心理困擾或情緒支持需求，可撥打心理諮詢專線0979-307-788，由專人提供傾聽陪伴及心理支持服務，並秉持「隱私守護、伴您到底」精神，視需求協助連結相關資源，陪伴民眾安心度過困難時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法