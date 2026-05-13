裝失智賣慘！婦騎車輕輕擦撞海撈理賠549萬 3罪判4年4月

鍾姓女子假裝車禍導致失智詐領保金，法院一審判刑4年4月。（示意圖）

鍾姓婦人2020年騎車發生輕微擦撞以後，明明並未受到嚴重傷害，卻四處求醫佯裝「重度功能障礙」後申請保險理賠，並成功詐取3間保險公司共549萬餘元的理賠金額。保險公司察覺有異後報案，台北地檢署依詐欺罪起訴鍾女，台北地院依照3個詐欺取財罪判處鍾女4年4月，可上訴。

2020年12月10日，鍾女騎車行經桃園市中壢區時，與他人發生擦撞，鍾女並未受傷卻先後去聯新國際醫院、苗栗縣重光醫院取得「背部疼痛、頭暈」、「頭部外傷併腦震盪併輕微顱內出血、背部挫傷併疼痛、腦水腫」診斷證明。

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2021年1月至2023年3月間，鍾女多次以上述症狀產生後遺症為由，前往重光醫院、為恭醫療財團法人為恭紀念醫院就診並住院接受檢查治療，取得診斷證明，並於醫院進行簡易智能測驗。鍾女在測驗中，佯裝對時間感、定向感等記憶不佳，讓醫師開立中度認知功能異常診斷證明書。

後續，鍾女又前往為恭醫院接受心理衡鑑，並取得其於短期記憶力不佳表現近似輕度失智患者、於長期記憶落於疑似失智患者之表現程度檢查報告，並再度進行簡易智能測驗後，故技重施取得重度認知功能障礙診斷證明書，並向3家人壽保險公司分別詐保158萬7093元、301萬3427元、89萬7096元。

法官審理時調閱監視器畫面，發現鍾女在事故發生時並無跌倒，也沒有頭部外傷，不可能導致腦出血、腦水腫。此外，鍾女在進行智能測驗時，就診日期、季節以及簡單的「100減7等於多少」簡易數學皆無法完成，卻能和友人在LINE對話紀錄上，對保險公司訪視時間有明確掌握，明顯是基於詐欺取財犯案。

此外，鍾女私下竟還能騎車抵達國小接送孩子，並可以去便利商店操作ATM領錢、存錢，在臉書發文感謝親友的生日祝福，生活起居和常人並無異。開庭時，面對法官的問話也無異，對於檢方起訴內容也能進行辯解，認其並無失智、失能。

法官認為，鍾女具謀生能力，卻佯裝因為交通事故而失能，取得不實診斷證明，詐領鉅額保險金，不只干預人壽的整體財產法益，還影響保險整體風險控管與核保、理賠的衡平機制。法官最終依3個詐欺罪判處鍾女應執行有期徒刑4年4月，並沒收未扣案的犯罪所得549萬7616元。全案仍可上訴。

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