澳籍東河女婿受困峭壁夾縫 明架繩橫越救援遇雨更凶險

援救受困山中的澳洲籍東河女婿第三天結束，超過25人隊伍分2批從早上6時出發、下午4時許返回紮營處。（消防局提供）

援救受困山中的澳洲籍東河女婿第三天結束，超過25人隊伍分2批從早上6時出發、下午4時許返回紮營處，今天眾人披荊斬蕀一身疲憊，明天將會正式與男子接觸、迎來更凶險的挑戰。

今早，台東大隊特搜分隊方分隊長率領5名警消挺進泰源端；從海岸山脈西側進山，成功大隊都蘭分隊李小隊長率領警義消及林保署台東分署13名人員，從東側、志羅億山區進入，指揮官成功大隊副大隊長賴垣志坐鎮志羅億山區指揮所。

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今上午11時，順利以無人機傳遞食物與飲水給男子，但地面部隊因山區地形破碎，受近期降雨影響，現場並無明顯路徑，搜救人員需徒手砍伐林木與荊棘開路，導致推進速度極其緩慢。

至今下午4時，搜救小組已抵達受困者上方約200公尺處，但因地形陡峭，必須架繩橫越，考量天色昏暗，雨勢即將來臨及地形險峻，搜救人員暫時撤回紮營點休整，預計明日清晨再次出發，全力將受困人士營救下山。預計明日援救活動十分驚險。

台東搜救隊重裝出發，越過重重險阻，辛苦萬分。（消防局提供）

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