為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澳籍東河女婿受困峭壁夾縫 明架繩橫越救援遇雨更凶險

    2026/05/13 19:34 記者劉人瑋／台東報導
    援救受困山中的澳洲籍東河女婿第三天結束，超過25人隊伍分2批從早上6時出發、下午4時許返回紮營處。（消防局提供）

    援救受困山中的澳洲籍東河女婿第三天結束，超過25人隊伍分2批從早上6時出發、下午4時許返回紮營處。（消防局提供）

    援救受困山中的澳洲籍東河女婿第三天結束，超過25人隊伍分2批從早上6時出發、下午4時許返回紮營處，今天眾人披荊斬蕀一身疲憊，明天將會正式與男子接觸、迎來更凶險的挑戰。

    今早，台東大隊特搜分隊方分隊長率領5名警消挺進泰源端；從海岸山脈西側進山，成功大隊都蘭分隊李小隊長率領警義消及林保署台東分署13名人員，從東側、志羅億山區進入，指揮官成功大隊副大隊長賴垣志坐鎮志羅億山區指揮所。

    今上午11時，順利以無人機傳遞食物與飲水給男子，但地面部隊因山區地形破碎，受近期降雨影響，現場並無明顯路徑，搜救人員需徒手砍伐林木與荊棘開路，導致推進速度極其緩慢。

    至今下午4時，搜救小組已抵達受困者上方約200公尺處，但因地形陡峭，必須架繩橫越，考量天色昏暗，雨勢即將來臨及地形險峻，搜救人員暫時撤回紮營點休整，預計明日清晨再次出發，全力將受困人士營救下山。預計明日援救活動十分驚險。

    台東搜救隊重裝出發，越過重重險阻，辛苦萬分。（消防局提供）

    台東搜救隊重裝出發，越過重重險阻，辛苦萬分。（消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播