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    首頁 > 社會

    台東男帶刀堵社區出入口 住戶快抓狂

    2026/05/13 18:27 記者劉人瑋／台東報導
    男子持兩把長柄鐮刀進入社區。（民眾提供）

    男子持兩把長柄鐮刀進入社區。（民眾提供）

    有個男子長期走進台東一個社區咆哮，近來變本加厲，大白天手持開山刀，見住戶開車進入就拔刀出鞘，晚上拿長柄鐮刀進社區遊走罵人。先前報案，男子被抓走又馬上被放回，如今事態越演越烈，住鳥只好拜託縣議員協調警方等單位處理；警方說，以一般刑法不易辦理，未來可能以社會秩序維護法處理。

    社區有8戶，但出口入只有一個，男子常常堵在門口，社戶過家門而不入，有家歸不得，住在裡面的人也不敢出去。住戶提供眾多監視器與行車紀錄器畫面，其中可見，男子白天站在社區入口，見到車子準備開入社區，望著車拔刀，接著隨手將刀鞘丟到一旁，駕駛嚇得掉頭開走。

    男子有時深夜持兩把長柄鐮刀跑進社區叫罵，住鳥說，其實很多人都醒來了，但沒人敢上前，先前報警，男子立即就被放回，想來報警效果不大，才請縣議員王文怡出面協調。

    王文怡說，社區僅一個出入口，男子事後又會算帳，偏偏警方到場後，男子躲起來，也不見報案人，「我們的警察真的很可愛，大喊『是誰報的警啊！』誰敢出面承認啦！」不少案子不了了之，家屬也置之不理，甚至開車外出，警方也因男子未針對哪戶有動作，而是對整個社區，如今男子帶刀，住戶又沒立即報警，警方才難將其以違反社維法帶走。

    會議邀請衛生局等相關單位協調，警方說，需社區各戶儘量提供畫面，以說服法官將男子收押。

    男子盯著來車抽刀、丟刀鞘。（民眾提供）

    男子盯著來車抽刀、丟刀鞘。（民眾提供）

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