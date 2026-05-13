「眼前一片黑」釀國道3死！貨車司機疲駕6車連環撞 二審仍判3年

台中高分院驳回黃男上訴，維持一審判決。（資料照）

黃姓男子前年駕駛營業貨櫃曳引車，行經國道三號苗栗段時，疑恍神猛力撞上前方塞車停等車陣，瞬間引發6車連環撞，造成3死、2傷的重大悲劇，黃辯稱，撞擊前10秒「眼前突一片漆黑」，回神時事故已經發生，不服一審遭判3年上訴，但台中高分院審理後，近日駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

事故發生於2024年10月28日傍晚6時許，黃男當天上午自高雄公司出發，先載運空櫃前往台中港交櫃，隨後再裝載重櫃北上基隆港卸櫃，整日幾乎都在高速公路上奔波，返程途中行經國三南向114.4公里處苗栗路段時，因車流回堵，黃男疑因長時間駕駛精神不濟，未能及時注意路況，直接追撞前方由王姓男子駕駛的車輛。

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猛烈撞擊下，王男車輛再推撞前方其他2部車，黃男驚覺緊急向左閃避，又撞上另輛由黃姓男子駕駛的大貨車，造成整起事故共6車受損，3人當場或送醫後不治，另有2人受傷；黃供稱，當時突然失去意識，撞擊前約10秒「眼前一片黑」，並非故意肇事，然法院認為，身為職業駕駛人，本應對自身精神狀況及行車安全負起更高注意義務，卻因疲勞駕駛釀成重大死傷，責任難辭，依過失致死罪判3年。

黃男上訴主張，被害家屬已領取強制汽車責任保險理賠，未能和解是因求償金額過高，但台中高分院認為，強制險給付目的在於提供被害人基本保障，並非由被告本人支付，與犯後態度無直接關聯，且二審期間仍未與家屬達成和解，因此駁回其上訴，維持原判。

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