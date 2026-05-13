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    首頁 > 社會

    買私人車庫變道路！建商騙住戶 判屏東地主敗訴

    2026/05/13 17:59 記者葉永騫／屏東報導
    車庫土地竟是私設道路用地。（記者葉永騫攝）

    車庫土地竟是私設道路用地。（記者葉永騫攝）

    屏東市汪姓民眾等4戶39年前購買林姓建商、陳姓地主合作的建案位於屏東市自由路巷道房屋，現在卻被地主女兒提出拆屋還地告訴。屏東地方法院認為，地主和建商合建，把私設道路變車庫賣給買屋的民眾，不可能不知情，所以判處地主女兒敗訴。

    汪姓屋主說，39年前購買房屋時，建商把車庫規畫為私有巷道，侵占水利地闢建為道路，騙稱庭院、車庫都是房屋的範圍，沒有想到經過30餘年後，地主女兒控告4戶購買戶侵占土地，要求拆屋還地，縣府勘查測量鑑界，才發現家中的車庫實際為私設道路，目前的道路則是占用政府的水利地，建商及地主目前都死亡了，卻被地主的女兒告拆屋還地。

    屏東地方法院審理後，法官認為4戶被告房屋都是同一型式，陳姓地主與建商合建房屋，不可能不知道土地的使用情況，尤其建商在建圍牆及車庫時都在場，使用已長達30餘年，陳姓地主都沒有提出所有權受侵害的主張，默許被告合法使用車庫及圍牆內的基地，在考量公共利益及當事人利益，拆除還地只有增加道路的寬度，對地主女兒所得利益甚少，所以判決地主女兒敗訴。

    不過，4戶確實有占用土地的事實，必須以相當的價額購買越界的畸零土地，雙方可以進行協調購買，不能協調則請求法院判決，來決定價購金額。

    汪姓屋主說，建商騙稱車庫都是私人範圍。（記者葉永騫攝）

    汪姓屋主說，建商騙稱車庫都是私人範圍。（記者葉永騫攝）

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