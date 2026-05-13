台中社宅工地火警悶燒逾8小時 環保局發空污警示

台中市北屯區敦平街新建社宅火警，目前仍在悶燒。（記者蔡淑媛攝）

台中市北屯區敦平街新建社會住宅「新平．好室」今（13日）上午9點30分發生工地火警，工地地下2樓塑膠棧板起火燃燒，濃黑煙竄升天際，火勢雖已控制，但地下室仍在悶燒，已逾8小時，火災影響附近空氣品質，市府將依空污法開罰10到500萬，環保局下午再發出火災空污警示。

環保局表示，該火警事故疑因現場工地地下2樓塑膠棧板起火燃燒，以致濃煙由地下2樓竄出，火災產生的空氣污染物造成周遭空品惡化情形，應變小組人員同步監測空品變化情形，火場上風處附近測站PM2.5測值為15 μg/m3，但下風處測到高值達56μg/m3。

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環保局持續監測，於12時下風處PM2.5測值稍降至49μg/m3，惟火場附近區域仍可能有異味情形發生，提醒注意。

環保局指出，經初步了解，該工地疑因熔切作業防護不足，火星掉落地下2樓塑膠模板引發火災。後續如查獲有管理不善致引發火災造成空氣污染情形，將依違反空氣污染防制法第32條規定，併依同法第67條裁罰10萬至500萬元罰鍰。環保局也提醒，目前因火勢尚未完全撲滅，附近區域及下風處空品仍略受影響，提醒市民朋友自我防護。

另針對勞檢，勞工局勞檢處指出，初步了解疑似施工動火作業產生火花，引燃地下室可燃物所致，事故發生後人員已全數撤離，現場無勞工受困或受傷，勞檢處已派員進場實施勞動檢查，並要求事業單位停工改善；如查有違反「職業安全衛生法」情形，將處3萬到30萬元罰鍰。

勞檢處提醒，營造工地進行電焊、切割等動火作業時，應落實防火措施及現場監控，避免火災事故發生。

台中市北屯區敦平街新建社宅火警，目前仍在悶燒。（記者蔡淑媛攝）

台中市北屯區敦平街新建社宅發生火警，環保局現場監測空品。（環保局提供）

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