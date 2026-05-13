殺很大！拖吊蟑螂「小崔」徒弟坑殺被害者 650公尺索9萬元

「小崔拖吊」負責人崔博翔的徒弟蔡尚璁（途中第一排戴口罩者）、許峯頤（第二排戴黑口罩者）。（資料照）

「小崔拖吊」負責人崔博翔的徒弟蔡尚璁、許峯頤等人組拖吊蟑螂集團，利用民眾車輛故障、事故當下焦急無助之際，以隱匿報價、現場恐嚇等方式，向被害人索取高額拖吊費用，新北地檢署今日將蔡、許等8人起訴；檢警查出，有被害者在新北市新店區安康路3段400號發生車禍，找上蔡拖吊至安康路3段578號，短短650公尺，就遭索取9萬2070元高額拖吊費。

檢警查出，這名被害者是在今年2月7日因車禍透過網路找上蔡男，從安康路3段400號拖吊至578號，短短650公尺就遭索取9萬餘元拖吊費，被害者拒絕，蔡等人立刻包圍並以扣車為由予以恫嚇，嚇得被害者支付7萬元才脫身。

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檢警調查，今年2月18日農曆新年期間，另1名女被害者的汽車，在烏來西羅岸路100號故障，上網找蔡等人拖吊至新店中興路1段57號，遭索取10萬4170元費用，但汽車維修場老闆路見不平出面制止，卻遭蔡等人以胸部撞擊挑釁，恫稱：「我知道你的店開在這裡，你最好不要管」等，經協商後被害者只得交付1萬5000元；今年2月8日，有1名被害者的汽車在中和中正路與健康路發生故障，只是拖到南山路211號就遭索取6萬8000元費用，他同樣遭包圍、扣車恫嚇而被迫交付6萬7870元費用。

檢方斥責許、蔡共謀主持並指揮拖吊蟑螂集團，利用民眾車輛故障、事故當下焦急無助之際，以網路廣告招攬業務，再以隱匿報價、締約詐欺及現場恐嚇等方式，向被害人索取明顯不相當高額拖吊費用，犯罪手法具有計畫性、組織性，且被害人數甚多，嚴重危害社會交易秩序及民眾對道路救援服務的信賴。

新北檢呼籲民眾，如遇車輛故障或事故需拖吊救援時，應慎選合法、信譽良好的拖吊業者，並於拖吊前確認收費標準及契約內容，切勿於倉促、緊急情況下，未詳閱報價及條款即貿然同意，以避免遭不肖業者利用資訊不對等及現場壓力而受害；另若遇業者於拖吊後臨時提高費用，或以扣車、拖離、變賣車輛等方式施壓付款，應立即報警處理，切勿因畏懼而勉強付款，檢方將持續嚴查假借道路救援名義從事詐欺、恐嚇取財等不法行為，以維護民眾財產安全及正常交易秩序。

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