新北拖吊蟑螂案偵結 「小崔」徒弟蔡尚璁8人起訴求處重刑

「小崔拖吊」負責人崔博翔的徒弟蔡尚璁（第一排戴口罩者）、許峯頤（第二排戴黑口罩者）。（資料照）

「小崔拖吊」負責人崔博翔的徒弟蔡尚璁、許峯頤，涉自立門戶組拖吊蟑螂犯罪集團，向被害民眾索取4萬元至10萬元不等高額拖吊費，共有6人受害，犯罪所得18萬9870元，新北地檢署今依違反組織犯罪、詐欺犯罪危害防制條例、刑法加重詐欺、恐嚇等罪嫌起訴蔡、許等8人，並以蔡犯後態度惡劣，就詐防條例部分求刑6年2月、組織犯罪求刑3年10月。

本案是檢察官王雪鴻指揮新北市刑大所偵破；偵辦時，許峯頤坦承犯行，檢察官認為他有悔意，若審理中仍自白犯行，就主持犯罪組織罪部分，請依法減輕其刑並求刑1年10月；至於蔡尚璁不僅否認犯行，還辯稱：「我認為我報的費用不貴，都是客人想要殺價」，顯不知悔改，犯後態度惡劣，就主持犯罪組織而犯複合式詐欺罪部分求刑6年2月，主持犯罪組織罪求刑3年10月，詐欺部分亦請法院從重量刑。

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檢警調查，許、蔡是小崔的前員工，之前就曾向消費者索取超出慣例的報酬而被告，但因各地檢署認屬民事糾紛而不起訴，因而食髓知味，認有利可圖，於2024年9月離職自立門戶，共同出資20萬元成立宇生國際企業社，蔡另獨資20萬元成立騰至國際企業社，經營拖吊事業，並透過LINE暱稱「rris、你猜阿」與消費者聯繫。

檢警查出，許、蔡的犯罪模式為，先於網路大量投放關鍵字廣告，待民眾因車輛故障或事故而聯繫拖吊服務時，故意不明確報價，並要求消費者加LINE聯繫，傳送篇幅極長、內容繁複且價格顯不合理的報價單，利用消費者處於車禍、故障現場急迫焦慮、情境，誘使倉促回覆同意，等待車輛拖吊完成後，才告知高額費用，金額動輒數萬元甚至逾十萬元，若被害人拒絕付款，即以「強行扣車、拖去停車場、車輛將遭變賣或報廢」等語恐嚇，並派遣所謂「業務」、「法務」到場施壓、包圍、滋擾，迫使被害者交錢。

檢警發現，這個拖吊蟑螂從去年1月起開始在新北三重、中和、新店、烏來、新莊各地犯案，索取金額從4萬元至10萬元不等，有5名被害者因遭到恫嚇，支付從12000元至7萬元不等金額才脫身，有1人遭恫嚇但未遂，集團不法獲利18萬餘元；其餘被訴共犯者為陳秉賢、劉峻廷、藍士宸、陳宗聖、陳廷慎、鄭祐安共6人，分別擔任拖吊司機、助手及收帳人員，檢方請法院量處適當刑度，以維護社會秩序及保障民眾財產安全。

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