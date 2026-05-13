金錢豹酒店涉逃漏稅3.9億 袁復邦辯不是總裁主張無罪

金錢豹酒店涉嫌勾結洋酒商逃漏稅，創辦人袁昶平的兒子兒子袁復邦今天開庭，否認是金錢豹總裁，沒有指使逃漏稅，主張無罪。（記者陳建志攝）

台中地檢署2023年3月及6月間，針對中部金錢豹、海派等多家大型酒店，涉嫌與國泰洋酒公司、鵬馳公司勾結涉嫌逃漏稅，已經依加重詐術逃漏稅捐、湮滅證據起訴劉榮祺、陳陞珒和金錢豹負責人袁昶平等47人，其中袁昶平的兒子袁復邦潛逃出境長達3年，今年1月返台面對司法，今天開庭強調「金錢豹總裁」是外界替他冠上的虛名，自己不是負責人，並未參與刷卡機逃漏稅的作業，主張無罪。

台中地檢署2023年6月起訴中部洋酒商和酒店涉嫌逃漏稅，中檢指出，一般商店的營業稅稅率是5%，酒家與有陪侍服務的茶室、咖啡廳、酒吧，特種飲食業營業稅率為25%，涉案酒店、八大行業業者與鵬馳公司賴姓、陳姓負責人掛勾，由鵬馳公司開立空白發票，提供給金錢豹等9家酒店等八大業者，藉此逃漏高達20%稅額差額。

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中檢調查，這9家酒店用上述手法，逃漏稅4億7000多萬元，其中金錢酒店系列集團，包含金錢豹台灣大道店、汶南店、金悅富理容KTV等4家店，共逃漏稅約3.9億。

偵辦期間，袁昶平的兒子袁復邦在2023年1月18日搭機潛逃出境，逃亡在外長達3年，直到今年1月搭機返台入境時，在機場遭警方緝獲到案，經解送台中地檢署，認涉詐術逃漏稅捐、商業會計法之明知不實填載會計憑證並以不正方法致使財務報表發生不實結果等罪嫌重大，聲請羈押禁見獲准，台中地院今年3月裁定200萬元交保。

台中地院今天開庭，袁復邦辯護人表示，檢方所指他擔任總裁的時間，其實並未接任總裁，且總裁只是外界冠上的虛名，並未參與使用刷卡機逃漏稅的作業，自己沒有決策權，是檢方強行將使用刷卡機的犯行加在他身上，主張無罪。

檢察官則表示，金錢豹集團是家族企業，袁復邦是袁昶平培養的接班人，是否有犯罪就讓證據說話。

審判長整理爭點包括，袁復邦在金錢豹台灣大道店、汶南店的職位為何？是否指示員工以刷卡機、開發票等方式逃漏稅捐，及是否犯檢方起訴罪名等。

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