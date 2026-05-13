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    妄想發作！新北7旬翁搭公車持破窗器砸頭濺血 司機忍劇痛疏散乘客

    2026/05/13 16:06 記者徐聖倫／新北報導
    黃翁攻擊公車司機被警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    黃翁攻擊公車司機被警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市蘆洲傳公車暴力事件！75歲黃姓老翁搭乘三重客運806路線公車，疑似妄想症狀發作，竟隨手抓起車內緊急「破窗器」，瘋狂朝郭姓司機頭部猛砸，郭員在劇痛中仍奮力奪下凶器，並緊急疏散車內學生與乘客；警方獲報趕抵，當場將這名「暴走阿伯」制伏帶回，依傷害罪嫌移送法辦。

    據了解，郭男今上午7時許駕駛806路公車，行經蘆洲區中山二路與九芎街口進站。黃翁從前門上車後，並未尋找座位，反而神情詭異地在駕駛座旁徘徊；正當郭男準備起步發車，黃翁竟毫無預警拔下車窗邊的破窗器，對準郭男後腦勺一陣猛打。

    黃翁大喊「他竟然說我在說他壞話！」經查，黃翁是該路線常客，平日就愛自言自語，行徑令不少乘客側目。事發當下，郭男忍受頭部與左手的撕裂傷，奮勇轉身與黃翁搏鬥奪下破窗器，車內雖有7、8名乘客，但被眼前景象嚇到，大家都愣在原地。

    蘆洲警分局獲報後迅速出動，將還坐在後座的黃翁依現行犯逮捕。黃翁面對訊問時仍胡言亂語，稱因不滿司機在「背後議論」才動手。警方呼籲，公眾運輸安全不容挑戰，針對此類暴力行徑，絕對嚴查速辦。

    被攻擊的司機指出黃翁持破窗器攻擊。（記者徐聖倫翻攝）

    被攻擊的司機指出黃翁持破窗器攻擊。（記者徐聖倫翻攝）

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