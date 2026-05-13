防飆、反制噪音 竹縣警搭檔環保等局處掃蕩改裝車行

新竹縣警局防飆、反制噪音，首先就是加強交通執法。（圖由新竹縣警局提供）

針對飆車、競速的擾人噪音，新竹縣議員鄭朝鐘、吳旭智、陳星宏等多人都要求縣府要拿出更多對策。新竹縣政府警察局為此使出偵辦毒品、詐欺案的溯源概念，聯手縣府多個局處，會同鎮市公所和監理單位，啟動第三警正聯合稽查，光是今年4月，就連6次掃蕩轄內的改裝車行，從「頭」查核和輔導，對伴隨出現的競速等危險駕駛，甚至祭出公共危險罪嫌的刑罰。

縣警局長林建隆說，前述單月、6波聯合稽查行動，共查核19家營業處所，交通違規共舉發17件，查獲註銷車輛違規停放道路1件。另針對48輛機車設備不符規定、排氣管未經認證，交由環保局、新竹區監理所通知辦理臨時檢驗。

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至於業者營運處所和場地使用方面，有4家疑似違反區域計畫法有關非都市土地的使用管制規定，其中1家地主最後配合自行拆除；另3家有違建嫌疑、1家沒有營登證，也都交由權責機關依法查處並做輔導。

林建隆說，防飆、反制噪音警方的實際作為有三，除參與聯合稽查，也進行交通執法和啟動刑事偵辦。

交通執法上，在週末、例假日的深夜，鎖定易聚集、競速路段，編排防制危險駕車的專案勤務；對於聚眾飆車危害安全案件，就用刑事偵查手段，對改裝車行、飆車騎手執行搜索、拘提，並依公共危險罪嫌移送法辦。

最後就是會同其他局處啟動「第三方警政聯合稽查」，透過跨局處、跨機關的力道取締、宣導以及輔導，並以此強化源頭管理，營造安全的用路環境和生活品質。

新竹縣警局防飆、間接防制噪音，從源頭的改裝機車、改裝車業者開始掃蕩。（圖由新竹縣警局提供）

新竹縣警局防飆而生的跨局處聯合稽查行動，光是4月份就執行了6場。（圖由新竹縣警局提供）

新竹縣警局防飆、間接防制噪音，從源頭的改裝機車、改裝車業者開始掃蕩。（圖由新竹縣警局提供）

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