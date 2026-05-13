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    「別查了，載我走！」通緝犯遇盤查 竟主動上警車

    2026/05/13 15:28 記者徐聖倫／新北報導
    李男自以為「阿莎力」叫警方別查了，他自己主動上警車。（記者徐聖倫翻攝）

    李男自以為「阿莎力」叫警方別查了，他自己主動上警車。（記者徐聖倫翻攝）

    54歲李姓男子，因毒品案遭到通緝，前日深夜他在新北市板橋街頭漫步時，巧遇新北市保安大隊員警巡邏。李男因心虛頻頻回頭張望，引起警方懷疑並上前盤查，李男眼見身分即將敗露，竟自以為「阿莎力」地對警大喊：「不用查了啦，直接載我走！」隨即想鑽進警車投案，這番舉動讓現場員警也傻眼。

    新北保大第二中隊員警於前日凌晨1時許，巡邏經板橋區文化路一段時，發現李男行跡可疑，不僅刻意閃避警車，還不時回頭監控警方動向。員警隨即下車攔停，起初李男還吞吞吐吐、不願報出姓名，雙方在街頭僵持許久。

    眼見警方態度強硬，李男深知難逃法網，竟突然「態度大轉變」，不等警方查驗證件，就急著走向警車並直呼：「別查了，我就是通緝啦，直接帶我走就好！」員警當場將其攔下，經警用行動載具查證，確認李男確實為台北地檢署發布的毒品通緝犯，當場將他上銬帶回。

    據悉，李男當晚剛逛完湳雅夜市，因深夜無公車可搭，正打算步行返家，沒想到因眼神太過「關愛」巡邏車而露餡。李男因毒品案遭判刑5個月，這下不必走路回家，而是直接被解送歸案。

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