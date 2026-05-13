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    淡江大橋通車首日開罰15件違規 大貨車、機車誤闖頻傳

    2026/05/13 14:39 記者賴筱桐／新北報導
    淡江大橋通車首日，有大貨車誤闖橋面管制路段，總計開罰12件違規。（記者賴筱桐翻攝）

    淡江大橋通車首日，有大貨車誤闖橋面管制路段，總計開罰12件違規。（記者賴筱桐翻攝）

    淡江大橋昨天（12日）通車，許多用路人「霧煞煞」，搞不清楚路況，統計共開出15張交通違規罰單，其中有12件為大貨車未注意標示，誤闖橋面管制路段，另3件為機車闖入汽車道。新北市長侯友宜今天坦言，首日有點混亂，將持續觀察路況，確保交通安全、順暢。

    根據統計，淡江大橋通車首日單一尖峰小時交通量暴增，快車道南下（往八里）達1726輛、北向（往淡水）達1762輛，瞬間湧入大量車流，一度造成周邊道路壅塞，主線匝道也回堵至橋面。

    此外，淡江大橋部分路段管制大型車輛通行，有駕駛人未注意橋頭告示及禁行規定，誤闖橋面管制路段，總計取締12件違規。依照《道路交通管理處罰條例》第60條，大貨車若行駛管制區，可處900元以上、1800元以下罰鍰。

    不過，通車首日有民眾「霧煞煞」，搞不清楚路況，其中1名60餘歲陳姓男子前往八里採買，疑似不熟悉橋梁動線，誤闖汽車道，險象環生。警方見狀上前攔查，先將陳男引導至安全處所，依《道路交通管理處罰條例》告發，再護送駕駛人平安下橋，避免發生危險。

    另有1名24歲單姓男子因不滿淡江大橋機車道規劃，在開放通行前從八里端騎乘機車，強行闖入橋面表達訴求，警方依法攔查，除了扣車、扣牌外，駕駛人恐面臨最高6萬1800元罰鍰。

    淡江大橋部分路段管制大貨車行駛，橋面有張貼標誌。（讀者提供）

    淡江大橋部分路段管制大貨車行駛，橋面有張貼標誌。（讀者提供）

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