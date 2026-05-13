海巡署政風室強化廉政素養 今對士官長正規班第29期學員宣導

海巡署政風室強化廉政工作，今對士官長正規班第29期學員辦宣導活動。（記者邱俊福翻攝）

海巡署為增進海巡人員的法紀觀念，強化專業倫理及廉政素養，組成廉政諮詢與講師團隊，今年開始全面推動多場次的「海巡人員執法倫理」專案宣導活動，今日由政風室主任張友寧針對「士官長正規班第29期」參訓學員進行講授，協助學員於執勤中能正確掌握權責界線及適法性判斷，降低違失及廉政風險發生機率。

海巡署表示，「依法行政」是公務員執勤首要原則，海巡職司海域執法、海岸巡防、查緝走私等任務，肩負捍衛海疆與打擊犯罪的重責大任，工作備極辛勞，而政風室則是協助機關首長興利防弊，守護同仁避免違法犯紀，故為建立海巡人員嚴正執法觀念，今年開始結合教育訓練測考中心辦理初任及進修海巡人員各級學資教育班隊之訓練期程，融入專業倫理與誠信教育課程，從源頭強化執法紀律，並提供廉政諮詢服務。

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本次宣導由政風室主任張友寧針對「士官長正規班第29期」參訓學員講授「海巡署常見犯罪案例研討（含貪污治罪條例、詐欺等）」課程，培育基層領導幹部的法律素養及專業知能，並透過「分組討論及小組報告」的實務演練，激發學員反思於執行業務時如何落實依法行政、風險預防及正確應處方式；此外，於講習中穿插有獎徵答活動，並播放製作的廉政宣導影片，使參訓學員均能輕鬆汲取廉政法規觀念。

海巡署強調，基層領導幹部為推動機關廉政工作的關鍵角色，這次課程透過多元創意教學模式，將廉政理念融入幹部養成教育，培育兼具專業能力與廉潔操守之主管，進而讓屬員上行下效、風行草偃，並讓每一位海巡人員執行任務時，皆能展現專業公正及嚴正執法的立場，進一步鞏固社會大眾對海巡機關執法之信任與支持。

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