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    台東澳洲女婿受困怎麼爬的？ 消防局長：這麼會爬山就來當義消

    2026/05/13 14:24 記者劉人瑋／台東報導
    縣議員許進榮（左）猛問「為何澳洲女婿能爬上山」。消防局長盧東發表示，可招攬入義消。（擷取自台東縣議會直播）

    縣議員許進榮（左）猛問「為何澳洲女婿能爬上山」。消防局長盧東發表示，可招攬入義消。（擷取自台東縣議會直播）

    台東傳出一名澳洲籍東河女婿受困峭壁山洞，警消施救困難，但當事人卻輕鬆抵達受困點，今早縣議會質詢時果然被當成謎團。議員好奇猛問「到底他怎麼爬上去的？」消防局長盧東發表示，需等接觸當事人細問，「會詢問他是否願意加入義消」。

    議員許進榮質詢時表示，明明不是高海拔，為何要救他花了3天，對方已收到對講機「他到底能不能告訴搜救隊自己的路線？」許的意思是期望不要再耗費時間、人力，搜救隊能儘快下山、順利救人。

    盧東發解釋，目前推測澳籍女婿可能從山溝往上爬至受困點後進退兩難，或是一旁山壁腰繞進入，但因其與搜救隊不在同一空間，目前透過無線電討論也難有交集，但早上11時許已先透過無人機空投食物飲水，確保其物資無虞。

    再者，現場義消所言，雖說是中低海拔，但途中密林甚多，地勢起伏且大，直線距離雖近，但光繞過崎嶇地形和密林就已吃力，搜救人員又重裝前往，要能夠立即將人帶下山實屬不可能。

    許則建議，「他能到那裡根本像個謎，實在該考慮以這次搜救為教材，因應下次類似狀況」。盧則回覆，澳洲女婿有山域、水域專才，「等他脫困，會詢問他要不要加入義消」。

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