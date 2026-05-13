見海巡拔腿就跑！ 新竹南寮漁港攔獲越南籍失聯移工

海巡署北部分署第八岸巡隊新竹安檢所海巡人員在南寮漁港執行巡邏勤務時，查獲1名越南籍失聯移工。（圖由海巡提供）

海巡署北部分署第八岸巡隊新竹安檢所海巡人員在南寮漁港執行巡邏勤務時，查獲1名越南籍失聯移工；該名男子見海巡人員靠近竟拔腿狂奔，海巡人員隨即展開追捕，最終成功將其攔截逮捕，後續全案依《入出國及移民法》移送移民署新竹市專勤隊收容。

昨日下午3時許，新竹安檢所人員於南寮漁港港區執行巡邏勤務期間，發現1名外籍男子神色慌張、行跡極為可疑，正欲上前盤查時，該男子立即拔腿狂奔，企圖脫逃。

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海巡人員見狀立即發動追捕，雖一度受限於港區地形阻礙，執勤人員隨即改以徒步方式包抄，最終順利攔獲該名男子。全案於訊後依違反「入出國及移民法」移交新竹市專勤隊，進行後續收容、裁罰並執行強制驅逐出境。

北部分署第八岸巡隊表示，為維護地方治安及保障漁民財產安全，所屬單位已全面強化港口與岸際的盤查力度。海巡署亦同步呼籲，民眾若於岸際或港口發現任何不法或可疑情事，可隨時撥打「118」免費報案專線，海巡單位將第一時間派員查處。

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