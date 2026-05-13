2男開車化身「販毒小蜜蜂」 嘉檢起訴

陳、張姓男子開私人車輛化身販毒小蜜蜂，涉嫌外送毒品販毒。（圖由嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署指揮海巡署偵防分署、嘉義縣警局偵破一起販賣毒品案，陳姓、張姓男子開私家車化身「販毒小蜜蜂」，採取24小時隨叫隨送的機動模式，流竄嘉義地區販毒，且設立多處斷點增加執法機關蒐證難度，法網恢恢，日前被檢警查獲到案。嘉檢偵查終結，依犯毒品危害防制條例販毒罪嫌，起訴陳、張2人。

嘉檢指揮海巡署偵防分署雲林查緝隊、嘉縣中埔警分局，陳姓、張姓等人分工輪替駕駛私人車輛，化身「販毒小蜜蜂」外送毒品，2人為了規避查緝，與買家相約指定地點面交，然而以「不下車、窗邊交易」方式製造斷點，經過長期跟監、蒐證，今年元月間持法院核發搜索票執行搜索，緝獲陳、張2人，查扣第三級毒品愷他命20餘包、含卡西酮毒品咖啡包60餘包及作案車輛等證物，今偵查終結起訴。

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嘉檢檢察長蔡宗熙呼籲，愷他命及卡西酮（毒咖啡包）均為法規嚴格管制毒品，長期使用對心血管、神經系統會造成嚴重損傷。嘉檢針對各類毒品案件「零容忍」，將持續「溯源斷根」，結合警政與海巡單位嚴正執法，斬斷毒品供給，維護治安、守護國民身心健康。

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陳、張2人開車外送販毒，被查扣毒品咖啡包、愷他命等毒品。（圖由嘉義地檢署提供） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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