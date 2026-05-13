勾結犯罪集團美化營運賣未上市櫃股票 高準老董起訴求刑8年

新北地檢署依違反「證券交易法」詐偽買賣有價證券等罪嫌起訴顏銘毅等32人，並對顏求刑8年併科1千萬元罰金。（資料照）

高準精密工業公司董事長顏銘毅因經營狀況不佳急需資金，涉將他所掌控的未上市櫃股票以1200萬元賣給賣股集團；集團再以叩客方式，利用不實報導及話術，謊稱高準是GOOGLE、特斯拉指定合作廠商，對外營造高準公司營運狀況良善、科技先進精良、獲利前景可期假象，向94名被害者銷售未上市櫃股票，金額高達2432萬餘元，新北地檢署依違反「證券交易法」詐偽買賣有價證券等罪嫌起訴顏銘毅等32人，並對顏求刑8年併科1千萬元罰金。

檢調查出，2025年間，顏男因急需資金，不顧員工反對，涉與股票買賣集團成員費守鋐等人合作，由集團不詳金主出資買下該公司股票；顏則透過分割為千股股票方式，把他所掌控的800張股票，以每股價格15元過戶給集團所指定者名下，獲取現金1200萬元，隨後將公司組織架構、財務資料、專利證書、過去合作廠商、商品照片等資訊提供給集團包裝美化高準公司。

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檢方調查，集團找不知情記者撰寫：「高準開發完成晶片陶瓷電路基板等專業技術；可提供無人機產業鏈完整系列部品，光學技術能量與蘋果供應商相當；114年第2季歐洲大廠光學鏡片訂單增加20%，日系大廠也針對光學產品追加25％訂單，公司營業額將增加20％至30％」報導，營造高準公司營運狀況良善、科技先進精良、獲利前景可期假象。

檢調發現，集團還與叩客機房合作，以電話叩客方式，向被害者佯稱，高準公司是GOOGLE、華碩、特斯拉、英特爾、SONY等國際知名大廠指定合作廠商，可一條龍製作電動車、無人機、AI機器人鏡頭上眼睛、穿戴設置、人臉辨識所需光學鏡頭，還跟特斯拉合作製作自駕車所需鏡頭，專利上百項，已向金管會登記即將掛牌上櫃或興櫃，並傳送報導給被害者，以每股107元銷售股票。

檢察官陳佳伶指揮樹林警分局偵破此案，並斥責顏男遭遇公司發展挫折與財務困境，卻不思遵循正途、負起責任調整公司經營方向，反而與股票買賣集團、機房合作，配合發布不實新聞報導極端誤導投資市場、架設股務專線阻礙投資人獲取正確資訊機會，使被害者誤信買股票，嚴重影響證券市場交易秩序，犯後強詞奪理、飾詞狡辯求刑8年。

其他被告部分，股票買賣集團成員費守鋐求刑7年6月併科罰金1千萬元；叩客機房首腦柯皓仁求刑6年6月併科罰金1千萬元；其餘叩客機房幹部、業務員共21人求刑1年至6年不等徒刑；另有8名被告作為人頭代持股票，求刑8月至10月不等徒刑。

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