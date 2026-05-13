刀劃鄰居愛犬判毀損無罪 法界人士點出檢院難處、建議修動保法

雲林地院判決持刀傷狗的王男毀損罪無罪，全案上訴中，不過法界人士點書「檢、院」雙方難處。圖為雲林地方法院。（記者李文德攝）

雲林地院日前審理斗南王男，因持刀劃傷鄰居飼養狗兒「豆子」遭檢方以毀損罪起訴，法官更請飼主偕同狗兒到庭勘驗，互動過程獲得善意回應，審酌一切證據，判處王男無罪，全案上訴中。對此，法界人士認為，檢、院雙方在偵辦、審理過程實有難處，建議可從動物保護法修法著手。

城邦法律事務所所長、律師吳文城表示，動物保護法有許多要件構成，如虐待需要達一定程度，很重要的就是「手段」，比如因為不喜歡狗，踢牠一下，在犯罪要件認定上，可能不算虐待，不過如果將狗當成足球踢，就可能達到虐待要件，因此在認定上就會有所不同。

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曾經在雲林地檢署服務過的吳文城指出，以此案來看，檢察官很尊重當事人對狗兒的疼愛，不過在構成要件上的困難，可能才會以毀損罪起訴，至於法官的判決看得出很認真處理，是否造成動產、財產功能損失，不過綜觀來看，狗兒並無畏懼人，基本上也沒有損失，因此也不構成毀損。

吳文城認為，檢、院雙方在偵辦、審理過程都實有難處，由此案來看，可能動保法的修正有其必要，不一定要用「虐待」才能構成違反動保法的要件。如果當事人想打贏這場官司，可能要很詳實描述犯罪者是否是以戲謔方式揮刀，可能才有虐待事實。

動保人士吳明宜認為，現行法規對於寵物，主要被定義為「財產」，是附屬在人類旁的東西，不過就以現在社會而言，可能已不符合相關見解，甚至現今國外也不會將寵物定義為人的附屬品。法界可能在動物保護相關概念仍有不足之處，建議可參考專門負責環境保護、森林保育的保安警察第七總隊，建立專責小組處理寵物、遊蕩犬貓等動保議題。

雲林縣動植物防疫所表示，因案件以刑法為優先處理，基於「一罪不二罰」原則，動物保護法行政裁處部分，將於審判定讞且判決書送至縣府後依法裁罰，此案王男可處1.5萬至7.5萬元罰鍰。

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