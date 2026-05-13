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    首頁 > 社會

    保母蓋頭逼睡活活悶死9月大女嬰 二審改判4年8月徒刑

    2026/05/13 13:24 記者楊心慧／台北報導
    女嬰母親（中）出庭為女兒討公道。（資料照）

    女嬰母親（中）出庭為女兒討公道。（資料照）

    新北市板橋區私立米綺托嬰中心2022年4月發生9個月大女嬰遭棉被悶死的命案，保母下午1時53分以棉被蓋住女嬰頭部，直到下午4時52分才有人發現女嬰狀況有異，新北地院依過失致死罪，重判以棉被蓋住女嬰的保母胡佩瑩3年徒刑，米綺托嬰中心負責人林德男判刑5月、另2名托育人員林煒及劉宣伶則分別被判刑6月及8月徒刑。案經上訴，高院今改判胡佩瑩4年8月徒刑、林德男9月徒刑並宣告緩刑2年、林煒判處10月徒刑並宣告緩刑2年、劉宣伶改判1年徒刑。

    本案發生於2022年4月12日下午1時53分，胡女為讓女嬰入睡、避免有躁動情形，竟以棉被蓋住她頭部並趴睡，再躺在女嬰身旁，把手橫放在她頭頸部位置，腳橫跨在她的腿部，並將女嬰頭部抱入懷裡壓制，歷時18分18秒至2時11分才鬆手，但她起身沒注意或查看女嬰情況，隨即照顧另名嬰幼兒。

    一審新北地院認定，當時與胡女待在同一班（即幼苗班）值勤看顧班內嬰兒的劉女，明明有看見胡女以上述危險方式對待女嬰，卻未提醒胡女安撫力道，或使女嬰仰睡，也未上前近距離查看、確認，避免女嬰呼吸受阻及時排除造成不適甚至危險因素，有過失。

    另名，代班保母林煒雖未目睹胡佩瑩的危險行為，但下午4時20分進入教室後，見午休早已結束、其他幼兒均已活動，女嬰卻仍長時間趴睡不動，卻未上前查看，亦有疏失。直到下午4時52分，劉女才發現異狀，但女嬰已因長時間處於高二氧化碳環境，導致呼吸性酸中毒死亡。

    新北地院審酌，4人的疏失造成女嬰與家屬天人永隔，承受難以彌補的錐心之痛，家屬及檢方均請求從重量刑，但考量4人有犯後均坦承犯行，深感悔悟，雖無法就和解事宜與家屬達成共識，但仍願意設法籌錢彌補或賠償，態度尚非惡劣，因此判處上述徒刑。

    案經上訴，高院認定，胡佩瑩、劉宣伶過失情節重大，一審漏未審酌，檢方上訴量刑過輕有理由，因此提高兩人刑度，改判胡佩瑩4年8月徒刑、劉宣伶改判1年徒刑，林德男、林煒則獲家屬諒解而宣告緩刑。

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