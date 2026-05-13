怎麼上去的？澳洲女婿受困峭壁 救援人員強攀海岸山脈

台東縣搜救人員救援受困海岸山脈峭壁的澳洲女婿，要攀上接近90度坡，加上一身重裝，還要披荊斬棘辛苦挺進。（民眾提供）

台東縣一名澳洲籍女婿幾天前離家，受困在海岸山脈一處峭壁上的岩洞，台東縣消防局今天派出2支救援隊前往援救，原本設想先以直升機吊掛人員接近再救援，實地勘察發現完全不可行，只能一步步上山，攀上接近90度垂直上坡，搜救隊都是一身重裝，行進格外困難。

東河鄉這位澳洲籍女婿數日前疑似和妻子吵架後失聯，消防隊昨天早上發現他在海岸山脈這處懸崖峭壁山洞中，人還能行動、意識清醒，早上還抱著心愛的薩克斯風吹奏，就是沒辦法下山，搜救隊員看了也傻眼，先遣部隊發現直攻上山路程至少需3、4天，因此打算改由直升機協助救人。

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今早到了現場卻發現，山谷地勢及氣候根本不利直升機靠近，原本想著「直升機直接將人救回」既不行，連「帶著搜救人員靠近再步行救人」亦有難度，今早6時許，台東、成功2大隊分派人馬從東河鄉泰源、東河鄉鬧區一帶山區，分兩路，從海岸山脈兩側進攻上切援救。

台東消防局持續徵召山青加入救援，一早由消防隊員和山青編組，揹裝備進入山區，由於地型陡峭，搜救隊員行進困難，不只地型接近90度垂直，沿途更是雜木林立，木竹橫生，帶刺黃藤處處皆是，隊員果真是「披荊斬棘」沿路用刀械開路挺進目標區，相當辛苦。

相較澳洲女婿看來輕鬆山上，義消研判，除了他本身勤於爬山、衝浪體能良好，澳洲女婿是輕裝上山，「我們是上山救人，裝備都帶齊了」自然無法相比，重裝備本來就吃力許多，但看他還能在山上唱歌、吹奏心愛的薩克斯風「也真是服了他了，希望儘快結束救援」。

搜救隊評估，如果順利，不排除在傍晚前有機會接觸到受困人員，再用繩索等器具將人拉出受困山洞，至於是以徒步下山，還是開闢空地，方便直昇機進行人員吊掛，都要依現場情況再做備案。

台東縣搜救人員救援受困海岸山脈峭壁的澳洲女婿，要攀上接近90度坡，加上一身重裝，還要披荊斬棘辛苦挺進。（民眾提供）

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