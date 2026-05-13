守望相助隊透過警政服務APP查詢 助警查獲失竊機車

警政服務APP。（記者劉慶侯翻攝）

台北市萬華區新和里守望相助隊，在青年路機車停車格發現可疑普重機車，經以手機「警政服務APP」查詢，發現機車為民眾報案協尋車輛，案經通報轄區莒光派出所到場確認無誤，並由派出所通知失主領回。

警方表示，萬華分局自107年輔導新和里里長邱惠雯成立守望相助隊至今，除歷年參加北市政府守望相助隊評鑑屢獲特優、榮譽特優等績優單位外，並主辦北市112年里、社區守望相助隊示範觀摩。

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另新和里守望相助隊去（114）年巡守優良事蹟，依「台北市守望相助巡守隊巡守員協勤績優獎勵金核發標準表」，獲核發績優獎勵金9件，115年迄今獲核7件，績效卓著。

警政署有開發1個免付費APP通訊軟體，名稱是「警政服務」，它是一個整合110報案定位、165反詐騙、113婦幼保護、違規拖吊查詢、酒駕防制、警廣路況、守護安全、服務據點、受理案件、查捕逃犯、失蹤人口、失竊車輛等多功能服務平台。

目前北市各巡守隊員可至手機網路商店下載此免付費APP通訊軟體，於進入系統後，可選取需要選項進行查詢，其相關功能對守望相助隊員們而言，可謂是執勤利器。

萬華分局表示，警力有限、民力無窮，人人守望相助、家家平安快樂，社會治安需要大家共同來維護。

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