醫材商進刀房代刀 台中榮總2主任遭起訴 院方：絕不寬貸

台中榮總今年1月醫師讓醫材商進手術室代刀，中署今天起訴，院方表示，依法辦理，絕不寬貸，並已加強手術室管理。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總今年1月爆出神經醫學中心楊孟寅、鄭文郁主任，容留廠商在手術室代刀，台中地檢署調查後今天偵結，將2名醫師及3名醫材廠商，依涉犯醫師法及詐欺取財等罪嫌提起公訴，對此，台中榮總表示，尊重司法調查結果，依法辦理，絕不寬貸，並已加強手術室管理。

台中地檢署調查後今天偵結，指出楊孟寅、鄭文郁分別擔任台中榮總神經醫學中心腦腫瘤神經外科主任、微創性神經外科主任，均為醫學中心資深醫師，於執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、林姓、林姓等3名醫材廠商進入手術室，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，隱匿代刀事實向健保署申領診察費及手術費。

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中檢發現醫材商依醫材銷售金額提撥款項作為公關費，交付予楊、鄭兩人，建請法院對楊、鄭兩人從重量刑。

對此，台中榮總回應，尊重司法調查結果，靜待判決，毋枉毋縱、依法辦理 ，絕不寬貸。

台中榮總表示，醫院已加強手術室管理辦法，建立即時通報系統及紀律要求，並落實各項管制作為，以維護病人安全 。

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