拿2.5萬行賄承辦想加速都更審查 地政士被罰10萬獲緩起訴

台北地檢署今日予張女緩起訴2年，且須支付公庫10萬元。（記者吳昇儒攝）

台北市一名張姓地政士去年協助建商申請都更預審案，因資料不足遭到地政事務所王姓承辦人駁回。張為加速審查，補件時將2萬5千元夾在資料中，一併送給王男，想要行賄。不知情的王男卻連同賄款一併送交給測量人員，被發現後通報政風人員處理。檢廉調查時，張女坦承犯行。台北地檢署今日予張女緩起訴2年，且須支付公庫10萬元。

檢廉調查，張姓地政士去年協助某建設公司向台北市大安地政事務所申請都更預審案，1月間申請預審時，附屋頂板勘驗完成申報紀錄及建照執照設計圖，遭承辦技士王男駁回。

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張女向王男表示將會再送件申請，且將先行補件建照執照設計圖及建物測量成果圖。張女為了讓都更預審案加速通過，同年3月19日上午確認王男有上班後，將現金2萬5千元放進信封袋，並一起放進補件資料夾。

張女送交補件資料時，向王暗示裡面有現金，但因業務繁忙，王男直接請張將資料置於辦公桌上，並未注意到裡面夾藏的賄款。

王男於去年4月2日將張女補件資料併同都更預審卷宗送請陳核，5日後地政事務所測量課游姓技正核稿時，發現裡面居然有現金信封，趕緊通報政風人員處理。

廉政署獲報後，介入調查，認定張女涉犯不違背職務行賄罪，將其函送台北地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，認定張女並無前科紀錄，且犯後始終坦承犯行，深有悔悟之心，故予以緩起訴2年處分，另須於處分確定後1年內，向公庫支付10萬元。

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