大白天亮槍隨機強挾女高中生性侵未遂 惡狼判刑6年2月定讞

桃園市男子曾耀樟，4年前光天化日下在中壢火車站附近騎樓，隨機鎖定一名穿著制服的女高中生，以酒瓶重擊她背部，再勒頸壓制在地，掏出空氣槍威脅揚言「做一次就放妳走」。（資料照）

桃園市男子曾耀樟，4年前光天化日下在中壢火車站附近騎樓，隨機鎖定一名穿著制服的女高中生，以酒瓶重擊她背部，再勒頸壓制在地，掏出空氣槍威脅揚言「做一次就放妳走」，還扯掉她的上衣，少女奮力抵抗掙脫，半裸向路人求救報警；二審高等法院維持一審，依攜帶凶器對未成年人強制性交未遂罪判處6月2月有期徒刑，最高法院駁回曾男上訴，全案定讞。

判決指出，2022年10月31日上午8時40分左右，無業的曾男在中壢鬧區騎樓下，見身穿高中制服的少女獨自坐在路邊椅子上，竟萌生歹念，先手持酒瓶猛力揮打少女的背部，再以手臂勒住她脖子，將她強壓在地，並以雙腳夾住她身體，限制其行動自由。

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少女試圖掙扎起身，曾男仍強行拉扯將她壓回椅子上，用腳夾住她身體，過程中不斷觸碰少女身體、拉扯她的衣服褲子，還問她幾歲及個人隱私，少女激烈反抗不願屈服，曾男竟從口袋掏出一把空氣手槍恫嚇：「不想弄到這種東西（槍），就安靜一點」，還說「做一次就放妳走」。

雙方激烈拉扯，少女上衣幾乎被扯掉，背部幾近全裸，少女頭皮、背部都受傷，最終幸運趁隙掙脫，上身半裸逃離現場報警，警方逮捕曾男。曾男坦承傷害、強制罪，但否認意圖性侵，辯稱只有國小學歷不知怎麼答辯，且髖關節壞死行動不便，沒力氣用腳夾住她。

一審桃園地院認定曾男有性侵意圖，依對未成年人加重強制性交未遂罪重判6年2月，曾男上訴。

高等法院勘驗監視器畫面後認為，曾男的體能足以與少女纏鬥，未受髖骨傷勢影響，曾男還故意用力將少女拉甩至監視器的死角，幸好少女雙手死命緊抓扶手，才未被拖走，曾男犯案過程中講的言語及肢體動作，顯然有性侵害的犯意，認定構成強制性交未遂罪。

合議庭審酌，曾男與被害人素不相識，竟在上班上課時間、人潮眾多的火車站周邊商業區大膽犯案，顯見其「法敵對意識」強烈，雖性侵未得逞，但他持酒瓶攻擊、亮槍威脅的犯案手段惡劣，對未成年人身心造成嚴重創傷，犯後否認犯行、未尋求和解，未見悔意，維持一審6年2月刑。

最高法院認為曾男上訴無理由，二審判決沒有違誤，駁回上訴定讞。

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