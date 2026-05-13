雲林法院判傷狗男無罪 法官判決書真情告白寫下理由

王子榮在判決書附記上，強調法律體系與用語，寵物只是「物」，在目前法律限制下，無法給予相對應刑責，仍必須嚴厲譴責被告魯莽行徑。（記者李文德攝）

雲林地方法院日前承審狗兒「豆子」遭斗南王男持刀劃傷，檢方以毀損罪起訴。法官王子榮傳喚飼主偕同「豆子」到庭勘驗與互動，過程中豆子善意回應，法官審酌後判王男無罪，全案上訴中。不過王子榮在判決書上寫上附記，強調法律體系與用語，寵物只是「物」，在目前法律限制下，無法給予相對應刑責，仍必須嚴厲譴責被告魯莽行徑。

此案件是王子榮在雲林地院服務多年來，首次請飼主偕同狗兒到庭「勘驗」，將近20分鐘互動，豆子從原本對陌生環境不適應，隨時間推移逐漸放鬆，王子榮俯身觸摸也都得到「豆子」善意回應，最終審酌證據一審無罪，全案目前由飼主上訴中。

請繼續往下閱讀...

至於為何會做出無罪判決？王子榮在判決書上寫下附記，指在法律體系跟用語中，寵物只是「物」，僅僅只是財產定位，但在飼主生活裡，寵物是每天清晨喚醒家人的鬧鐘、是推開家門後第一個撲上來的擁抱，是深夜裡無聲傾聽所有委屈的忠實夥伴。毛小孩對現代人的意義，早已等同於「不具血緣的孩子」。

王子榮指出，在少子化與人際疏離的當代，人們和毛小孩建立一種純粹且深刻的依戀關係，不帶有社會面具偽裝，而是一種全然的託付，看著牠從蹣跚學步到老態龍鍾，照顧牠的飲食起居，為牠的病痛徹夜難眠。這種長期投入的時間與情感，在心理層面上，與養育子女的過程幾乎無異。

王子榮表示，對飼主而言，失去或看見其受苦的痛楚，絕非「財務損失」四個字可概括，是生命中一部分靈魂隨之而去的惆悵與失落，正是這種「情感上的孩子」與「法律上的財產」之間的巨大落差，成了當前司法規範和人民情感間巨大的鴻溝。

附記上指出，當前法律構成要件，仍停留保護「物」的完整性，而非守護「生命」的尊嚴，在法律的天秤上，一個毛孩子所受到的傷害可能被簡化為市場價格的增減，但在飼主心中，是這輩子再也無法複製的唯一，這種認知上斷層，使法官即便做出正確判決，也難撫平當事人心中創傷，仍必須嚴厲譴責被告魯莽行徑，被告也絕對不能誤以為這樣的判決結果，代表自己所作所為不該被非難，只是在目前法律的限制下，無法給予相對應的刑責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法