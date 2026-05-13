性侵未成年繼女致懷孕產子 台中獸父重判…二審加碼判賠金額出爐

台中高分院審理後認定原審賠償不足，改判應賠償150萬元，全案確定。（資料照）

台中一名男子因對未成年繼女做出嚴重逾越界線行為，趁對方熟睡竟伸出狼爪性侵，導致少女懷孕並產子身心重創，刑事部分遭重判7年6月，民事部分母女提告求償，台中高分院審理後，認定原審賠償不足，改判應賠償150萬元，全案確定。

經查，該名獸父涉於2022年8月間趁未成年繼女熟睡之際性侵得逞，導致繼女懷孕產下一子，隔年2月間，男子又趁同房同床，將手越過熟睡妻子，觸摸繼女胸部性騷，事件曝光後，刑事部分判處有期徒刑7年6月，另就不當肢體接觸部分，也判刑3月確定，但母女二人因長期承受巨大心理壓力與精神創傷，向法院提起民事損害賠償，分別請求精神慰撫金100萬元及50萬元。

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案經台中地院審理，判決男子應賠償母親80萬元、少女20萬元，合計100萬元，不過母女認為賠償金額不足以彌補傷害，因此提起上訴，男子表示，對刑事部分犯罪事實並無爭執，也已準備入監服刑，雖有意願由家人協助籌款和解，但認為對方請求賠償金額過高，已超出自身經濟負擔能力。

台中高分院審酌，少女身心仍處於發展階段，保護能力尚未成熟，男子僅為滿足私慾，對本應受到照顧與保護家庭成員下手，已嚴重影響其人格發展與未來人生，而母親身為照顧者，也因無法守護孩子承受巨大壓力，母女確實承受極大精神痛苦，綜合雙方身分、地位、經濟能力及受創程度後，認定母女請求100萬元與50萬元均屬合理，判決男子應賠償150萬元，全案確定。

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