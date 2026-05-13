無照累犯又酒駕遭凍結帳戶 執行署士林分署盼從頭杜絕道路危險

士林分署書記官對義務人的飲酒習慣，提供酒癮治療相關資訊，並協助轉介專業戒治服務。（記者翁靖祐翻攝）

沈姓義務人2025年2度酒駕被攔查，共被罰6萬4000元，法務部行政執行署士林分署今年4月依法強制執行外，亦主動提供其酒癮防治資源，協助有酒癮風險之義務人，從源頭降低再犯可能。

沈姓義務人於2025年間，曾多次因為無照駕駛汽、機車，且有未依規定使用燈光等違規行為，遭到警方攔檢，由台北市交通事件裁決所合計裁罰新台幣6萬2000元。沒想到沈男並未吸取教訓，同年7月間與友人聚餐飲酒後，心存僥倖騎乘腳踏車返家，在大同區路段因神色可疑遭攔查，酒測值竟超過每公升0.25毫克，再被警方開罰2200元。

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上述案件於今年4月間陸續移送士林分署強制執行，士林分署於同年5月隨即依法扣押沈男的銀行存款帳戶，沈男見帳戶被凍結，驚覺事態嚴重，旋即前往分署辦理分期繳款。

承辦林書記官於沈姓民眾晤談中得知其長期有與友人小酌習慣，遂主動提供酒癮治療及戒癮相關資訊，並協助轉介專業戒治服務，希望能幫助其徹底根除酒癮，達到預防再犯的目標。

士林分署表示，未來將持續善用酒癮防治資源，向滯欠酒駕罰鍰的義務人及其家屬提供「台灣戒酒暨酒癮防治中心」相關衛教資訊與治療轉介服務，透過行政執行與關懷輔導並行之方式，共同守護國人行車安全，營造更安全的交通環境。

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