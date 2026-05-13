捷克混血小萌娃 跨海澎湖一圓警察夢

啟明派出所3名警花，為捷克混血小萌娃圓夢。（圖由馬公警分局提供）

捷克混血小萌娃立志當警察，跨海到澎湖圓夢，1名捷克混血小妹妹在家人陪同下，來到啟明派出所門口徘徊，神情中充滿對警察的好奇與憧憬，但遲遲不敢啟齒，執勤員警陳宥頤、林洛竹、陳昱婷見狀主動上前關懷，耐心與小妹妹互動，得悉其心願後，3名啟明警花暖心為其圓夢，達到跨國外交目標，也讓外國人對澎湖人情味留下深刻印象。

馬公分局啟明派出所出現一段溫馨且難忘的跨國交流，經了解，捷克籍混血小妹妹平時便對警察工作十分嚮往，認為警察是守護社會正義與安全的重要角色，因此在家人鼓勵下，才鼓起勇氣向現場員警表達想與「警察姐姐」合照的心願，模樣既靦腆又可愛，同時萌樣融化紀律部隊警察的心。

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員警得知小妹妹的夢想後深受感動，除親切陪同合影、介紹警察日常勤務外，還特別準備象徵祝福的「警察制服造型護身符」贈與該小妹妹。其收到禮物後愛不釋手，臉上綻放燦爛笑容，現場氣氛溫馨融洽，對於警花姐姐的熱情深烙在腦海之中，成為長大圓夢的目標。

馬公警分局表示，警察除肩負治安與交通維護工作外，更是社區中重要的正向力量，透過這樣的互動，不僅拉近警民距離，也讓良善與信任在孩子心中萌芽。此次自然發生的暖心交流，展現台灣警察親民、專業的一面，也為一場最純真的國民外交留下美好見證。

搭警車新鮮體驗，將一輩子烙印在捷克混血萌娃腦海中。（圖由馬公警分局提供）

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