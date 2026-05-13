軍營2度硬上同袍害染梅毒 淫男喊「讓你不痛到高潮」二審判6年6月

王姓志願役士官於2018年6月間及2023年6月間，2度對同部隊士官「阿草」以握有雙方性愛影片為要脅，違反對方意願進行肛交、口交，後因雙雙確診梅毒。（示意圖）

國軍位於桃園某部隊指揮部王姓志願役士官，於2018年6月間及2023年6月間，2度對同部隊士官「阿草」以握有雙方性愛影片為要脅，違反對方意願進行肛交、口交，後因雙雙確診梅毒，阿草提告，一審桃園地院王男違反被害人意願二度性侵，各判處4年徒刑，合併應執行有期徒刑7年；案經上訴，高等法院今改判兩罪分別為3年10月、3年8月，合併定應執行6年6月。

判決指出，王姓士官在2017年12月間時，就以持有兩人性影片威脅對方發生性關係；2018年4月又持續恐嚇稱「謝謝你下哨要給我X，你說不要就是要，且你明明很喜歡被硬來」、「你其實可以好好配合，我會慢慢地讓你舒服，我會讓你不疼痛到高潮，然後求我X爆你」。

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同年6月21日下午，王男傳訊「陪我運動」，當晚獲悉「阿草」在庫房整理裝備，假藉幫忙卻在整理到一半不顧對方拒絕而硬上，見對方想逃跑，藉著身材優勢從後面熊抱並拉扯回庫房，同時威脅「如果不願意的話，我會用更暴力的方式做」，從而性侵得逞，完事後因阿草受傷流血痛哭，王男事後傳訊息向阿草道歉。

2023年6月3日晚間，王男誆稱回營區時幫留守的人買飲料，趁著阿草到寢室內拿飲料時反鎖房門，威脅稱「現在不配合的話，會直接從後面」，接著捏住阿草鼻子強迫張口，口交性侵得逞。事後，阿草傳訊王男質問他為何這樣做，明明不願意還遭強迫等，王男則道歉。

一審桃園地院審理時，王男否認違反對方意願強制侵犯，直說雙方曾多次發生關係，一直以來的相處模式就是如此，且認為被控第二度性侵時，是因自己與阿草都確診梅毒，對方心情不好才會完事後質問他強迫發生關係。然而，阿草在法庭上指控王男曾拿出雙方性愛影片，以此威脅持續發生關係。

桃園地院審酌，阿草已明確表達拒絕，王男仍違反其意願性侵，犯行明確，且犯後毫無悔意，二度違反其意願而強行性侵犯行為明確，卻毫無悔意飾詞狡辯，各判處4年徒刑，應執行7年徒刑。

案經上訴，高院認定王男有兩次強迫性交的罪嫌，宣判原判決撤銷，改判兩罪分別為3年10月、3年8月，合併定應執行6年6月。

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