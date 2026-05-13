為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    軍營2度硬上同袍害染梅毒 淫男喊「讓你不痛到高潮」二審判6年6月

    2026/05/13 11:34 記者楊心慧／台北報導
    王姓志願役士官於2018年6月間及2023年6月間，2度對同部隊士官「阿草」以握有雙方性愛影片為要脅，違反對方意願進行肛交、口交，後因雙雙確診梅毒。（示意圖）

    王姓志願役士官於2018年6月間及2023年6月間，2度對同部隊士官「阿草」以握有雙方性愛影片為要脅，違反對方意願進行肛交、口交，後因雙雙確診梅毒。（示意圖）

    國軍位於桃園某部隊指揮部王姓志願役士官，於2018年6月間及2023年6月間，2度對同部隊士官「阿草」以握有雙方性愛影片為要脅，違反對方意願進行肛交、口交，後因雙雙確診梅毒，阿草提告，一審桃園地院王男違反被害人意願二度性侵，各判處4年徒刑，合併應執行有期徒刑7年；案經上訴，高等法院今改判兩罪分別為3年10月、3年8月，合併定應執行6年6月。

    判決指出，王姓士官在2017年12月間時，就以持有兩人性影片威脅對方發生性關係；2018年4月又持續恐嚇稱「謝謝你下哨要給我X，你說不要就是要，且你明明很喜歡被硬來」、「你其實可以好好配合，我會慢慢地讓你舒服，我會讓你不疼痛到高潮，然後求我X爆你」。

    同年6月21日下午，王男傳訊「陪我運動」，當晚獲悉「阿草」在庫房整理裝備，假藉幫忙卻在整理到一半不顧對方拒絕而硬上，見對方想逃跑，藉著身材優勢從後面熊抱並拉扯回庫房，同時威脅「如果不願意的話，我會用更暴力的方式做」，從而性侵得逞，完事後因阿草受傷流血痛哭，王男事後傳訊息向阿草道歉。

    2023年6月3日晚間，王男誆稱回營區時幫留守的人買飲料，趁著阿草到寢室內拿飲料時反鎖房門，威脅稱「現在不配合的話，會直接從後面」，接著捏住阿草鼻子強迫張口，口交性侵得逞。事後，阿草傳訊王男質問他為何這樣做，明明不願意還遭強迫等，王男則道歉。

    一審桃園地院審理時，王男否認違反對方意願強制侵犯，直說雙方曾多次發生關係，一直以來的相處模式就是如此，且認為被控第二度性侵時，是因自己與阿草都確診梅毒，對方心情不好才會完事後質問他強迫發生關係。然而，阿草在法庭上指控王男曾拿出雙方性愛影片，以此威脅持續發生關係。

    桃園地院審酌，阿草已明確表達拒絕，王男仍違反其意願性侵，犯行明確，且犯後毫無悔意，二度違反其意願而強行性侵犯行為明確，卻毫無悔意飾詞狡辯，各判處4年徒刑，應執行7年徒刑。

    案經上訴，高院認定王男有兩次強迫性交的罪嫌，宣判原判決撤銷，改判兩罪分別為3年10月、3年8月，合併定應執行6年6月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播