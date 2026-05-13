勾結業者盜賣國軍廢品 上士許瑀珈獲緩刑仍上訴盼取消褫奪公權被駁

三支部補給油料庫中壢補給分庫上士許瑀珈雖獲緩刑，仍因不服遭褫奪公權2年提起上訴，高院今駁回。（示意圖）

國防部陸軍三支部、海軍基隆後勤支援指揮部共9名軍士官涉勾結廠商盜賣國軍廢品，一審新北地院依違反貪污治罪條例判刑，除三支部上士何一帆判3年7月、未獲緩刑外，其餘8人均獲緩刑。三支部補給油料庫中壢補給分庫上士許瑀珈雖獲緩刑，仍因不服遭褫奪公權2年提起上訴，高等法院今駁回；廠商李冠霖一審判3年未緩刑，二審今改判應執行2年、緩刑5年。

涉案的軍士官分別為三支部黃巖昇、三支部龍潭聯保廠上士何一帆、三支部湖口甲型聯合保修廠上士江宥恆、三支部補給油料庫士官長趙梅君、三支部補給油料庫中壢補給分庫上士許瑀珈，以及湯寶仁、潘雨新、葉泉佑、謝宗曄共9人，分涉收賄或侵占職務上持有非公用私有財物罪。另外，京通公司業務代表李冠霖判3年。

請繼續往下閱讀...

這9人犯罪行為從2015年至2018年，犯行不一，以黃巖昇軍階最高，他在辦理5件資源回收案時收賄45萬元，並有勾結業者賣未列帳廢品等行為；湯寶仁則在處理4件廢鐵標售或提領案時，收賄6萬元助業者低報重量或以干擾器偷重；何一帆辦理承辦廢舊及不適用物資「儀具車道奇B350」案時，接受業者招待喝花酒並收現金賄賂，合計14萬9900元。

至於潘雨新、葉泉佑涉收賄讓業者搬走未列帳的廢品販賣；江宥恆涉讓業者無償載走重量達1.54公噸的廢電池；至於趙梅君、許瑀珈、謝宗曄3人，涉於辦理提領廢品作業時，因廢鐵總重量超標，為了避免寫檢討報告，以抽換磅單降低總提領重量或無償讓業者提領超重廢鐵方式，共同侵占超重廢鐵。

黃巖昇等8人因偵審期間認罪、繳回犯罪所得，且犯罪所得或獲利不高、情堪憫恕，減刑後分別判刑並獲緩刑4年至5年，另須向公庫支付15萬至70萬元不等。一審新北地院指出，本案源於軍方長期未妥善管理廢品，導致大量廢鐵、廢五金堆積，廠商與承辦人員為謀利及避免遭究責而相互配合，損害政府廉潔形象。

許瑀珈雖獲緩刑，仍因不服遭褫奪公權2年提起上訴，李冠霖因未獲緩刑而提起上訴，其餘人皆未提起上訴，高院認定許瑀珈上訴無理由、駁回上訴；至於李冠霖因繳回犯罪所得，高院改判應執行2年、緩刑5年，並向公庫支付60萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法