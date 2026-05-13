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    斗六警匪追逐！失竊廂型車撞BMW翻轉180度 車上還搜到毒

    2026/05/13 11:13 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六市鎮北路、明德北路口13日發生2車相撞事故，吳男駕駛失竊車輛為躲避警方攔截圍捕，疑似闖紅燈撞上黑色轎車。（記者黃淑莉攝）

    斗六市鎮北路、明德北路口13日發生2車相撞事故，吳男駕駛失竊車輛為躲避警方攔截圍捕，疑似闖紅燈撞上黑色轎車。（記者黃淑莉攝）

    雲林斗六市鎮北路、明德北路口今（13）日8點45分發生2車相撞事故，吳姓男子駕駛失竊車輛，警方攔截圍捕過程，吳男由鎮北路往斗六市區方向行駛，到明德北路路口時竟加速闖紅燈撞上行經路口黑色BMW轎車，再失控撞上路邊機車行旁的空地，波及停放該處約10多輛機車，警方在吳男車上查獲毒品，所幸轎車女駕駛與小孩僅受輕傷，全案由警方調查中。

    附近住戶指出，早上8點40分左右在屋內聽到「砰、砰」2聲巨響，衝到屋外查看，看到1輛黑色BMW車頭撞爛逆向停在路口、另1輛銀色廂型車則撞到對面機車行旁空地，大批警察把廂型車圍住，駕駛下車還企圖逃跑，被員警制伏。

    據了解，黑色BMW轎車是由1名30歲左右婦人駕駛，準備要載小孩上學，沿著明德北路往大學路方向行駛，行經事故路口遭闖紅燈的廂型車猛烈撞擊，整輛車轉了180度，車上安全氣囊爆開，車頭嚴重損壞，碎片散落一地。

    斗六分局表示，長平派出所員警早上在雲科路執行巡邏勤務時，發現吳男駕駛的廂型車為失竊車輛，通報線上警力啟動攔截圍捕，過程中警方多次示警要竊嫌停車受檢，吳嫌不理會，行經鎮北路與明德北路2段路口撞上黑色轎車，警方在車上查獲安非他命及依托咪酯（喪屍菸彈）等違禁物，全案依法偵辦中。

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