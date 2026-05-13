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    愛情詐騙機房進化！AI變聲詐宅男數百萬 檢警兵分23路搜索逮人

    2026/05/13 10:41 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署昨日指揮刑事局、中山警分局兵分23路，帶回黃男等人，今日將陸續送往地檢署接受複訊，全案朝涉犯詐欺等罪嫌偵辦。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署昨日指揮刑事局、中山警分局兵分23路，帶回黃男等人，今日將陸續送往地檢署接受複訊，全案朝涉犯詐欺等罪嫌偵辦。（記者吳昇儒攝）

    台北市一名黃姓男子2019年起與妻子及同夥，共組網路愛情詐騙機房，近年來更用AI變聲技術，找男員工騙宅男。該集團到各交友軟體撒網，等被害人上鉤後，在要求對方贈送手機、Dyson吹風機、空氣清淨機、黃金等高單價商品，獲利逾數百萬元。台北地檢署昨日指揮刑事局、中山警分局兵分23路，帶回黃男等人，今日將陸續送往地檢署接受複訊，全案朝涉犯詐欺等罪嫌偵辦。

    檢警調查，該集團分工縝密，分為攬客組、熟客組及公關組，內部則由黃男妻子負責水房洗錢。攬客組會透過各大交友軟體，尋找下手對象，並利用修圖等軟體，把旗下小姐包裝成正妹，等被害人上鉤之後，再由熟客組接手；並透過AI變聲軟體，將男聲變成公關組小姐的聲音，讓男員工或圖片不符的女員工與被害人假網戀，藉機索討手機、黃金、Dyson吹風機或美容護膚課程等高單價商品。

    被害人匯款購物後，公關小姐會透過網路拿起「禮物」向被害人致謝，累積滿一定金額後，該集團還會安排公關小姐外出與被害人碰面，營造出真實戀愛感。讓被害人越陷越深，有些小姐為了業績，甚至會與「客戶」發生性關係。

    檢警初步查出，該集團共有周姓等5名公關小姐，且集團採底薪加獎金制度，會依照收到的禮物、現金進行分成，平均每月薪水逾10萬元；至少有10名被害人發現，沒有送禮就沒有互動，感覺人財兩失，報警處理案件因而曝光。

    台北地檢署檢察官昨日見時機成熟，指揮刑事警察局及台北市中山警分局兵分23路，前往黃男設置於中山區的機房、住居所等處搜索、拘提，除原先21名被告外，另也在機房內抓到20多人，主嫌及主管、公關小姐等人，經警方詢問後，今日上午將陸續送往台北地檢署複訊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台北地檢署昨日指揮刑事局、中山警分局兵分23路，帶回黃男等人，今日將陸續送往地檢署接受複訊，全案朝涉犯詐欺等罪嫌偵辦。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署昨日指揮刑事局、中山警分局兵分23路，帶回黃男等人，今日將陸續送往地檢署接受複訊，全案朝涉犯詐欺等罪嫌偵辦。（記者吳昇儒攝）

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