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    女找友人冒充母親抵押房產借貸得逞 友不認罪比主謀判更重

    2026/05/13 10:32 記者李立法／屏東報導
    涂女找謝姓友人冒充母親抵押房產借貸得逞，雙雙被判刑。（資料照）

    涂女找謝姓友人冒充母親抵押房產借貸得逞，雙雙被判刑。（資料照）

    涂姓女子的母親罹患失智，涂女竟勾結謝姓女友人假冒涂母名義，瞞過代書及地政機關抵押涂母名下房產成功借貸310萬元，並偽造簽名簽下本票，涂婦兒子查覺後告發，才讓涂女及謝女犯行曝光，但謝女始終不認罪，把責任推給涂女，屏東地院從重依偽造有價證券罪併處謝女5年6個月徒刑，涂女另涉他案，被判處3年10個月不等徒刑，可上訴。

    有詐欺及侵占等多項前科的涂女，利用母親失智狀態，找來謝姓友人出面冒充涂母，偽造涂婦簽名及印章，將涂婦名下的房產抵押借貸，瞞過地政機關及放貸業者委託的代書，並簽下本票，成功借貸到310萬元，涂婦的兒子發現母親房產異動，趕緊報警處理，才揪出涂女及謝女不法行為。

    涂女坦承犯案，還說有給謝女好處，包括送金戒指和金錢；但謝女堅不認罪，強調是涂女叫她代替涂母簽名，並保證沒有事，她原本不願意，但涂女一直拜託、用哭的、還拿刀威脅她，是涂女害她的，要嫁禍給她；檢方偵辦後，依偽造文書及偽造有價證券等罪起訴涂、謝2人。

    屏東地院認為謝女犯後拒不認罪，從重依共同犯偽造有價證券罪，共2罪，各處4年6個月及4年徒刑，合併處執行5年10個月徒刑；涂女同犯2罪，各處3年10個月及3年4個月徒刑，因涂女另涉他案，待罪刑確定後，再由檢方聲請應執行刑。

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