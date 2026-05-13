2名4歲童在漢堡店牆面「作畫」遭索賠 父不認錯還留1星負評

2名4歲童在知名連鎖漢堡店牆面「作畫」遭索賠， 父親不認錯還留1星負評。（翻攝當事店家臉書粉專）

兩組爸媽帶著家中4歲幼童到知名漢堡連鎖店吃飯，小孩竟在店內牆面上大肆塗鴉，導致牆面受損，事後店家要求賠償維修費遭拒，其中一位父親竟在Google評論留下一星負評，還留言「對小孩不友善，一家會坑客人的店」，店家氣炸提告，法官判兩對家長須賠償修繕費6300元，且必須撤除網路負評。

判決指出，去年12月間，兩名4、5歲的幼童和爸媽在漢堡店高美館門市用餐時，用指甲在店內藍色牆面上刮出「聖誕樹」與「公主」等圖樣，店家發現後立即上前制止，但因牆面受損需重新上漆修復，因此向兩組家長求償6300元。

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雙方到區公所調解時，家長不認錯，雙方調解失敗，其中一組家長的父親還跑到Google評論留下一星負評，並留言「對小孩不友善，一家會坑客人的店，奉勸要嚐鮮同系列的大大慎入，否則會後悔莫及」等文字，店家見狀氣炸直接提告。

高雄地方法院審理時，兩組家長否認孩子有錯，辯稱監視器畫面短暫，無法確認是自家小孩所為，並主張4歲幼童力氣不足以刮損牆面，認為店家要求重新整面粉刷是「敲竹槓」的行為。

但法官勘驗監視器發現，兩名幼童確實有在牆面畫圈、揮動手部的動作，證人也指證歷歷，認定牆面損害是兩名幼童所造成，因此認定兩組父母在公共場所未盡監督義務，應負起損害賠償責任判賠6300元；至於一星負評的部分，法官認為，店家索賠屬合法行為，家長未揭露事件全貌，僅以情緒性字眼恣意攻擊，已侵害店家商譽且逾越言論自由範疇，判決不理性的家長須撤除負面言論，可上訴。

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