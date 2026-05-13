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    花蓮奪命工安意外！體育場燈箱倒塌 27歲男遭砸不治

    2026/05/13 10:18 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨（12）日下午發生一起奪命工安意外，工人遭燈箱砸死。（民眾提供）

    花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨（12）日下午發生一起奪命工安意外，工人遭燈箱砸死。（民眾提供）

    花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨（12）日下午發生一起奪命工安意外。27歲潘姓工人在協助管線裝設工程時，遭路徑旁突然倒塌的廢棄LED燈箱重擊頭部，當場失去呼吸心跳，經送往醫院搶救一個多小時後，仍因傷重不治宣告亡。警方目前已封鎖現場，針對招牌傾倒原因是否受地震或因腐蝕生鏽被施工震動影響倒塌，將進一步釐清相關責任。

    花蓮警方初步調查指出，昨日下午3點多，65歲邱姓雇主正在體育館停車場出入口牆面進行鑽洞，準備進行新管線裝設工程。當時27歲潘姓工人與65歲劉姓管理員則在下方查看情況並給予施工協助。不料一旁廢棄已久的LED燈箱突然傾倒，正巧重重砸中下方的潘姓工人。邱姓雇主見狀連忙報警，救護人員趕抵現場後，立即將潘男從壓倒在地的燈箱中脫困，並現場給予CPR施救，隨即由救護車送往醫院。

    現場勘查發現，施工現場存放的該處廢棄LED燈箱，因長期暴露於戶外日曬雨淋，底座早已鏽跡斑斑。值得注意的是，昨日下午2時53分左右，在台東長濱外海發生規模5.6的地震，花蓮市區最大震度約3級，隨後不到10分鐘便發生燈箱傾倒悲劇。警方不排除是地震造成結構鬆動，或是施工過程產生的震動誘發傾倒，確切事發原因仍有待調查。

    花蓮警分局表示，目前已調閱周邊監視器並報請檢察官相驗。針對現場相關人員是否涉及工安防護疏失或過失致死罪嫌，警方將持續彙整相關事證，移送台灣花蓮地方檢察署偵辦，並呼籲施工單位應確實注意周遭環境設施安全，以維護工作人員生命權益。

    花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨（12）日下午發生一起奪命工安意外，工人遭燈箱砸死。（民眾提供）

    花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨（12）日下午發生一起奪命工安意外，工人遭燈箱砸死。（民眾提供）

    花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨（12）日下午發生一起奪命工安意外，工人遭燈箱砸死。（民眾提供）

    花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨（12）日下午發生一起奪命工安意外，工人遭燈箱砸死。（民眾提供）

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