中榮醫師爆「廠商代刀」還收公關費分利 檢察官建請從重量刑

台中榮總楊孟寅、鄭文郁主任，涉嫌違法請醫材商代刀，且還收取廠商依醫材銷售金額提撥的「公關費」，中檢建請法院從重量刑。（記者陳建志攝）

台中榮總今年1月爆出神經醫學中心楊孟寅、鄭文郁主任，容留廠商在手術室「代刀」，台中地檢署調查後今天偵結，指出楊孟寅、鄭文郁在執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓等3名醫材廠商進入手術室代刀，更發現醫材商依醫材銷售金額提撥款項作為「公關費」，交付予楊、鄭兩人，形成「醫師掛名、廠商執刀、私下分利」的違法模式，建請法院對楊、鄭兩人從重量刑。

中檢調查，楊孟寅、鄭文郁分別擔任台中榮總神經醫學中心腦腫瘤神經外科主任、微創性神經外科主任，均為醫學中心資深醫師，但2人為貪圖勞務便利並鞏固與醫材廠商間合作關係，於執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、林姓、林姓等3名醫材廠商進入手術室，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，嚴重危害病患生命、身體安全及醫療品質。

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中檢表示，本案醫材廠商為確保醫材銷售利潤，由陳姓、林姓、林姓等3名醫材廠商代醫師執行手術勞務；相關公司並依醫材銷售金額提撥一定比例款項，作為「公關費」交付予楊、鄭兩人。形成「醫師掛名、廠商執刀、私下分利」的違法模式，不僅破壞醫療專業倫理，更嚴重侵蝕民眾對醫療制度的信賴。

中檢表示，楊孟寅、鄭文郁身為醫學中心資深醫師，受病患高度信任，竟罔顧病患生命、身體安全，將高度專業且具不可逆風險的核心醫療行為，委由不具醫師資格的醫材廠商從業人員代為執行，嚴重踐踏醫療尊嚴及病患權益，其中楊男之前因執行醫師業務有詐欺犯行經緩起訴處分紀錄，又再犯本案，且犯罪情節重大，認為其法治觀念薄弱，兩人涉犯醫師法之非法執行醫療業務及刑法欺取財等罪，建請對2人從重量刑。

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